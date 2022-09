Continúa paro nacional de trabajadores de INACAP | CUT emplaza a CPC y al Ministerio de Educación a pronunciarse ante negociación colectiva pendiente

La Central Unitaria de Trabajadores y el sindicato de trabajadores de Inacap, Sinade, realizaron un punto de prensa con el fin de hacer un llamado a la Confederación de la Producción y el Comercio, a pronunciarse al respecto de la negociación fallida que tiene en huelga a las y los trabajadores de Inacap. Entendiendo que, seis de los ocho consejeros de la casa de estudios son nombrados por la organización mayor de los grandes empresarios, la CPC.

El paro de los trabajadores de la empresa educacional INACAP afecta también a la sede Punta Arenas, donde los trabajadores se han manifestado diariamente.

La negociación colectiva comenzó en agosto y la empresa no ha querido escuchar las demandas de las y los socios, ya que lo que ofrece está muy por debajo de las pretensiones del sindicato. Por votación, la organización sindical que representa a más de 1.300 personas, comenzó la huelga el 12 de septiembre y desde esa fecha han tenido dos instancias de mediación sin llegar acuerdos.

El secretario general de la CUT, Eric Campos, solidarizó con las y los trabajadores destacando que “pareciera ser que viene una vuelta de mano de los empresarios. Acá estamos hablando de una institución que la hacen los trabajadores”. Además, hizo un llamado al gobierno: “este no es tan solo un conflicto entre privados. El 70% de la matrícula de Inacap son estudiantes que optan a la gratuidad, por lo tanto, es dinero del Estado que va directamente a las arcas de Inacap, algo, entonces, tendrá que decir la ministra del trabajo”.

“Se han bajado más de 40 puntos de la propuesta inicial, están pidiendo lo justo. Sin embargo, Alberto Salas , ex presidente de la CPC, actual director del Inacap, juega al chantaje con los trabajadores. Eso no lo vamos aceptar. No jueguen al chantaje, no jueguen con el hambre de las familias que dependen de un salario”, agregó Campos.

Para la presidenta de Sinade, Sara Cartagena, esta situación es crítica “necesitamos que nos escuchen, que puedan sentarse a negociar. Yo les hago un llamado, estas son las necesidades de los socios, bajamos de 50 a 10 puntos, es decir, hemos bajado considerablemente nuestras peticiones y siguen sin escucharnos”.

Es importante señalar que la huelga incluye a docentes y administrativos, y que hay varias sedes a lo largo de Chile que hoy están sin clases. “Inacap tomó la decisión de cerrar la sede de Rancagua, por ejemplo, y no todos los docentes están sindicalizados. Dejando al alumnado sin sus clases, ellos se están viendo afectados con esta situación y no es por nuestra responsabilidad”, destacó Sara.

Por su parte, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, David Acuña, señaló que, “nosotros queremos una justa repartición de la riqueza, la cual lamentablemente Inacap no la hace y fortalece los edificios nuevos, las sedes. Porque es el negocio inmobiliario de las organizaciones de educación sin fines de lucro, no son sus prioridades los trabajadores”.

En esta misma línea, Acuña emplaza al ministro de educación “a que se haga cargo de esta realidad, donde el Estado coloca recursos públicos”.

Finalmente, Cartagena es enfática en que no se van a detener y que seguirán adelante con esta huelga hasta que Inacap se tome en serio las demandas de las y los trabajadores.