Continúan abiertas las postulaciones para el curso de formación de Cabo Segundo de Secretaría de Carabineros



Plazo vence impostergablemente el próximo 30 de septiembre





Punta Arenas, 20 de septiembre de 2022. El Suboficial Mayor de Carabineros Remigio Martínez Neira, encargado de la oficina de admisión de la sede Magallanes informó, que existen 25 cupos disponibles para quienes deseen ingresar a la institución, y desarrollar una carrera en el área de la gestión administrativa.



Los requisitos para postular al mencionado curso de formación son: ser de nacionalidad chilena, edad varones 19 a 25 años, mujeres de 17 a 23 años, estatura varones 1.65 mts, mujeres 1.55 mts, salud compatible con el cargo al que postula, poseer enseñanza media completa, deseable título técnico de nivel medio en secretariado, administración de empresas, asistente jurídico y/o contabilidad, y experiencia laboral deseable en sector público o privado de un año en cargos similares.



Los interesados (as) tienen plazo hasta el día viernes 30 de septiembre de 2022 para inscribirse. En el caso de la región de Magallanes, la oficina de admisión se encuentra ubicada en calle Roca N° 924.



Experiencia de una magallánica en el escalafón de secretaría



Compartió con nosotros su testimonio Carolina Barrientos, Cabo 1° de la Unidad de Contabilidad y Finanzas de la XII Zona de Carabineros de Magallanes y Antártica Chilena.



Cuando tenía 23 años de edad, estaba trabajando como captadora de tarjetas de crédito y se acerca un Suboficial Mayor de Carabineros que conocía desde la niñez, y me dice que postule a la institución. En aquel entonces, le comenté a este funcionario que siempre había tenido interés en postular, pero que en ese momento tenía una hija de cinco años, y pensaba que por eso no podía postular y que sólo era para jóvenes solteras y sin compromiso.



Fue entonces, cuando el Suboficial Mayor, quien resultó ser el encargado del proceso de admisión en Magallanes de aquel entonces, me comenta que sí podía hacerlo, y decidí intentarlo ya que no perdía nada. Pensé que si me iba bien, sería por algo, así que, participé del proceso y pude formarme como Cabo 2° de Secretaría. En un comienzo me interesaron los beneficios como la proyección de carrera, la estabilidad laboral, salud, jubilación, desahucio, entre otros beneficios.



La actual Cabo 1° Barrientos, quien estudió secretariado, y posteriormente técnico en administración e ingeniería en administración de empresas, realizó durante 02 semestres académicos el curso de formación de Cabo 2° de Secretaría y ya lleva más de cinco años en la institución, dice que tuvo mucho apoyo de compañeros y jefaturas para desarrollar su carrera y poder terminar estudios superiores sin problemas. “Invito a todos los jóvenes interesados en ingresar a Carabineros, a que postulen a este escalafón administrativo que es una muy buena alternativa de carrera estable para el beneficio no sólo personal, sino también, de sus hijos, familias y con perspectivas de desarrollo profesional”.