La comuna de Río Verde fue el escenario de un nuevo Gobierno en Terreno

Organizado de manera conjunta entre la Delegación Presidencial Regional y la Municipalidad de Río Verde y liderado por la Delegada y Alcaldesa,

Punta Arenas, 10 de septiembre 2022. Sin necesidad de viajar a la capital regional, los habitantes de Río Verde pudieron resolver dudas y realizar trámites, gracias a los servicios que llegaron directamente a su comuna, a través del Programa Gobierno en Terreno, de la Delegación Presidencial de Magallanes, para brindarles atención.

En el marco de los festejos de Fiestas Patrias, musicalizado por los sones de nuestro baile nacional y en un hermoso escenario natural, el trabajo y organización para este Gobierno en Terreno o (Gobierno Presente para la Municipalidad), fue realizado de manera conjunta entre la Delegación y el municipio, logrando el objetivo principal: la atención de las vecinas y vecinos de la comuna.

En ese sentido, Sabina Ballesteros, alcaldesa de la Ilustre Municipalidad de Río Verde dejó de manifiesto la importancia que reviste para una comuna que está lejos de la ciudad, recibir la atención del Servicio Público en el lugar: “estamos muy contentos hoy día y agradecemos la disposición de la Delegación Presidencial y las instituciones que han venido a instalarse a Río Verde para que algunos vecinos y vecinas puedan también cumplir con sus deberes, hacer sus trámites, sacar sus documentos, y que mejor que poder hacerlo en el mismo territorio. Siempre hemos hablado de la descentralización y creo que es súper relevante, súper importante poder hacer este tipo de actividades, donde hoy día Punta Arenas venga a instalarse a las comunas rurales, en este caso a Río Verde. Así que la verdad ha sido una jornada bastante buena, positiva. Hoy día también aprovechando que empezamos el mes de septiembre, quisimos hacerlo con un toque dieciochero y que mejor, partir una actividad en septiembre de esta manera”.

La Delegada Presidencial Regional, Luz Bermúdez Sandoval, resaltó la importancia y la necesidad del Gobierno del trabajo en territorio, sobre todo en los lugares apartados, en las comunas rurales, porque “de esta forma cumplimos con el trabajo de descentralización, y recogemos las necesidades de vecinos y vecinas”. Y en ese aspecto, la Delegada, manifestó que, “sin duda ha sido una excelente experiencia poder estar aquí junto a los diferentes servicios públicos y el equipo de Gobierno en Terreno, también de una forma bien especial que es compartiendo con las autoridades del municipio, pero también con la ciudadanía.

Así es que muy importante estar acá, muy importante conocerlos, conocer las realidades, las características propias de esta comuna para poder también seguir trabajando en conjunto”.

Entre los servicios públicos asistentes, estuvo Conadi. María Angélica Buvinic, Jefa (s) de oficina de Conadi, enfatizó: “para nosotros como servicio es de vital importancia de que nos inviten a estos Gobiernos en Terreno y llegar a estas zonas rurales, donde también contamos con población indígena y no podemos llegar en forma institucional, ya que no poseemos oficinas en estas comunas”.

La coordinadora regional de Seguridad Pública, María de los Ángeles Flores, manifestó que “participar de este Gobierno en Terreno en Río Verde es particularmente significativo porque nos remite difundir medidas preventivas con miras a las fiestas patrias, y promover la denuncia. Muchas veces en territorios rurales cuesta que las personas denuncien diversos ilícitos, y toda esa información de utilidad la pudimos entregar directamente a las vecinas y vecinos. Incluido el fono Denuncia Seguro 600 400 01 01 que permite la entrega de información delictual de manera anónima, una herramienta bien aceptada en comunidades pequeñas”.

Asimismo, María Elena Carimán Hernández vecina de Río Verde, agradeció la instancia: “estos servicios públicos me han parecido muy bien, ya que uno aclara dudas y vienen todos juntos, creo que es una de las mejores cosas, porque uno aprovecha a dar la ronda de consultas. Muy agradecida y muy bueno esto de Gobierno en Terreno, me encanta, doy las gracias. Los estoy pasando súper estupendo, porque igual me encuentro con compañeros de otras estancias y gente de acá de la municipalidad que uno aprecia bastante, así que muy bien. Me gustaría que vinieran de nuevo, sobre todo para la gente de campo que no tiene el tiempo, hay mucha gente que no tiene casa en Punta Arenas entonces esto es ideal para ellos, porque se acercan acá y lo pueden hacer”.

La Delegada Presidencial, agradeció a funcionarios y funcionarias de Registro Civil e Identificación, Seremi de Desarrollo Social y Familia, Conadi, Serviu, Sence, Conaf, Sernameg, Fonasa, IPS y la Coordinación Regional de Seguridad Pública, quienes, con mucho compromiso, estuvieron en terreno ofreciendo toda la oferta programática de sus servicios a la comunidad de Río Verde.