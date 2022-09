10 datos interesantes para chilenos sobre los casinos en línea

No importa si te estás iniciando en el mundo del juego online o si llevas años o incluso décadas jugando a los juegos de casino online. Tenemos algunos hechos extravagantes, interesantes y menos conocidos sobre los casinos online que seguramente te sorprenderán.

Los casinos online se han mantenido fuertes desde la década de 1990

El hecho más sorprendente sobre los casinos online es que se desarrollaron junto a Internet desde sus primeros días como red de consumo. El primer establecimiento de juego online fue la Lotería Internacional de Liechtenstein, que abrió sus puertas en octubre de 1994. Desde entonces, el sector no ha hecho más que crecer y los juegos de casino online ya están disponibles a nivel internacional.

Los juegos de casino online son legales en la mayor parte del mundo

Aunque las leyes relativas a los juegos online pueden variar mucho de un país o región a otro, han sido legalizados y reconocidos como una industria legítima en la mayor parte del mundo. Incluso en partes del mundo donde no hay casinos de ladrillo. Mónaco es uno de esos lugares. Aunque los casinos terrestres ya no están permitidos, los residentes pueden apostar por Internet. En Chile no existe una regulación local, pero los sitios de juego online pueden operar sin problemas gracias a licencias internacionales.

Mayores bonificaciones que los casinos tradicionales

Los casinos online pueden ofrecer mejores ventajas y privilegios a sus jugadores que los establecimientos de juego físicos. Las marcas de renombre ofrecen múltiples bonos. Lo más interesante es que tiene una bonificación para casi todos los días de la semana. Por ejemplo, tienen horas de suerte de lunes a viernes que dan a los jugadores que depositen una cantidad mínima durante el periodo promocional tiradas gratis.

Encontrarás estas increíbles bonificaciones y ofertas promocionales en los mejores casinos online del mundo. Están una clase por encima de la mayoría de las ofertas disponibles en los casinos físicos.

Disponible en tu bolsillo 24/7

Mientras que los casinos tradicionales requieren que te desplaces a su ubicación, los casinos online los puedes llevar en el bolsillo las 24 horas del día. No sólo hay casinos online 24/7, sino que puedes jugar a tus juegos de casino online favoritos en tu dispositivo móvil desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Los casinos online actuales ofrecen algunos de los mejores sitios y aplicaciones para móviles. Cada día hay más juegos optimizados para dispositivos móviles. Aunque no es el sustituto completo de la pantalla más grande, puedes experimentar un gran número de juegos de casino.

Puedes encontrar cientos de juegos de tragamonedas

Puede que no te sorprenda saber que los mejores juegos de casino online suelen ser las tragaperras. Porque el escenario es el mismo que en los casinos físicos. Lo que sí puede sorprenderte es la enorme variedad de tragaperras que están disponibles como juegos de casino online en los sitios de juego online.

Hay literalmente cientos o incluso más juegos de tragaperras entre los que puedes elegir. Por lo general, son mucho más interactivas, temáticamente atractivas y divertidas que la mayoría de las tragaperras que puedes encontrar en un casino físico.

Las apuestas mínimas son menores que en los casinos físicos

Los casinos online también suelen ser mucho más asequibles de media que los casinos físicos. La mayoría de las tragaperras y juegos de mesa tienen apuestas mínimas muy bajas. Esto abre las puertas a un mayor número de jugadores que los establecimientos físicos.

No sólo puedes empezar a jugar en los casinos online con apuestas pequeñas, sino que también puedes ganar a lo grande. Después de todo, el mayor bote registrado en la historia de los casinos online fue para alguien que apostó sólo 0,25 dólares.

Puedes encontrar muchos juegos de casino con croupier en vivo en línea

Aunque los casinos online tienen su propia identidad, recientemente han empezado a recrear la experiencia de un juego de mesa de casino real online.

Mediante el uso innovador de tecnología como la transmisión en vivo OCR, pueden ofrecer juegos de casino con croupier en vivo. Al igual que otros juegos de un casino online, los juegos con crupier en vivo también son 24/7. Así, puedes tener la experiencia del casino real en cualquier lugar y a cualquier hora, según tu conveniencia.

Puedes ganar millones en las tragaperras online con bote

Un jugador finlandés ganó un bote colosal jugando con un total de 18,18 euros. Hizo apuestas por valor de 0,25 euros y acabó siendo multimillonario. Si esto no es interesante, dinos qué lo es. En los casinos online, es posible ganar cantidades inimaginables incluso con apuestas tan bajas.

Entornos predominantemente masculinos con creciente presencia femenina

Los casinos online tienen fama de ser espacios predominantemente masculinos. Aunque hay algo de verdad en ello, el escenario está cambiando bastante rápido. Muchas mujeres juegan a juegos de casino online y su número no hace más que crecer. Y lo que es más importante, las primeras investigaciones sugieren que las mujeres son menos propensas a convertirse en adictas al juego online.

Aumento de la aceptación de las criptomonedas

Desde la década de 1990, la industria del iGaming ha sido capaz de sobrevivir y prosperar gracias a su oportuna adopción de nuevas tecnologías. Esto ha continuado hasta el día de hoy, en el que un número cada vez mayor de casinos online aceptan las criptodivisas como sistemas de pago válidos tanto para los depósitos como para las retiradas.

Mientras que hasta ahora sólo un puñado de otros negocios han adoptado lo nuevo, los casinos online aceptan hoy Bitcoin e incluso monedas menos conocidas como Tether y Ripple. Esto ha aumentado la seguridad, el anonimato y la comodidad de las transacciones financieras para los jugadores.

Reflexiones finales

Aunque estos no son todos los datos más interesantes sobre los casinos online, sí son algunos de los más destacables. A medida que sigas jugando y aprendiendo sobre la industria del iGaming, llegarás a conocer muchas curiosidades menos conocidas sobre los casinos online.