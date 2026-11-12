Austro Chile presenta el potencial turístico de Magallanes en el Tercer Congreso de Comercio Exterior en México.

Querétaro, 11 de noviembre de 2026. En el marco de la visita a México de una delegación de empresarios y gremios regionales encabezada por el gobernador Jorge Flies, Austro Chile participó en el Tercer Congreso de Comercio Exterior, realizado en la ciudad de Querétaro, instancia que reunió a cientos de representantes del mundo empresarial para abordar oportunidades de negocios y fortalecer las relaciones comerciales internacionales.

En representación del gremio, Tania Pivcevic, directora de Austro Chile y gerente de Marketing de DAP, presentó el destino Magallanes y Antártica Chilena, exponiendo el potencial de la actividad turística regional y las oportunidades que ofrece el territorio para el desarrollo de nuevos vínculos con el mercado mexicano.

La presentación permitió dar a conocer no solo los atractivos naturales y las experiencias que ofrece la región, sino también las capacidades e infraestructura habilitante que sustentan el desarrollo de la actividad turística, en un contexto de acercamiento entre actores empresariales de ambos países.

Al respecto, Tania Pivcevic señaló que «es muy importante que Magallanes esté presente en espacios de encuentro empresarial de esta magnitud, que permiten mostrar las fortalezas del destino, acercar su oferta a nuevos mercados y generar oportunidades para el desarrollo de la industria turística regional».

Desde Austro Chile agradecieron al Gobierno Regional por la invitación a formar parte de esta delegación, que permite incorporar la mirada del turismo en espacios estratégicos de vinculación empresarial y contribuir a visibilizar las oportunidades que ofrece Magallanes para el desarrollo de nuevos negocios e inversiones.