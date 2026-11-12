$49.653 millones, 310 obras: SUBDERE ha transferido recursos a 172 municipios para reactivar la economía local.

Bajo el concepto “Obras que dan pega”, esta cartera de proyectos permitirá generar empleo directo y mejorar la infraestructura de los barrios en las 16 regiones del país.



Santiago, 11 de noviembre de 2026.- En el marco del Plan Chile Despega, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) ha concretado la transferencia de $49.653 millones a 172 municipios de las 16 regiones del país para financiar un total de 310 proyectos de infraestructura local.



Estos proyectos son financiados a través de los programas de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU) y de Mejoramiento de Barrios (PMB) de la Subdere, y están enmarcados bajo el concepto de “Obras que dan pega”.



“Estos recursos ya están a disposición de los municipios para financiar iniciativas de rápida ejecución. La obra más importante es el empleo, porque donde hay una obra en los barrios de nuestro país, hay una familia con sueldo”, destacó el subsecretario Sebastián Figueroa.



De la totalidad de los recursos transferidos a la fecha, la Región de La Araucanía lidera la cartera de inversión con $8.666 millones. Le siguen la Región del Biobío con $7.572 millones, la Región Metropolitana con $7.519 millones y la Región de Los Lagos con $6.469 millones.



Por otro lado, en las zonas extremas del país, Aysén registra transferencias por $1.885 millones; Magallanes suma $279 millones; Tarapacá alcanza los $237 millones; y Arica y Parinacota, $65 millones.



Entre las obras, destacan la construcción y mejoramiento de plazas y áreas verdes, pavimentación y reparación de calles y veredas, reposición de sedes sociales, instalación de nuevos refugios peatonales, soluciones sanitarias de agua potable rural y la modernización del alumbrado público con tecnología LED, entre otras.