Se mantiene paralización de camioneros en todo el país y en la región de Magallanes.

Este miércoles 11 de noviembre, el paro nacional de camioneros cumple su segunda jornada consecutiva sin un acuerdo definitivo con el Gobierno, manteniendo bloqueos parciales y alta tensión tanto en la Región de Magallanes como en las principales rutas del país.

El conflicto se sostiene ante el rechazo de las bases movilizadas a la propuesta inicial del Ejecutivo y a la espera de definiciones tras las mesas de negociación desarrolladas durante la tarde en Santiago.

Situación en la Región de Magallanes

Puntos de movilización. Los transportistas agrupados en la Unión de Transportistas de Magallanes (UTRAMAG) mantienen su presencia en el sector del cruce de las rutas 9 y CH-255, en el acceso norte a Punta Arenas, restringiendo el tránsito para el transporte de carga pesada.

Los transportistas agrupados en la Unión de Transportistas de Magallanes (UTRAMAG) mantienen su presencia en el sector del cruce de las rutas 9 y CH-255, en el acceso norte a Punta Arenas, restringiendo el tránsito para el transporte de carga pesada. Rechazo a la propuesta oficial. Los dirigentes regionales rechazaron las medidas preliminares anunciadas por el Gobierno para contener el alza de los combustibles, calificándolas como insuficientes y exigiendo soluciones estructurales para las zonas extremas. La movilización en la zona austral ha extendido su alcance e impacto hacia localidades como Puerto Williams.

Los dirigentes regionales rechazaron las medidas preliminares anunciadas por el Gobierno para contener el alza de los combustibles, calificándolas como insuficientes y exigiendo soluciones estructurales para las zonas extremas. La movilización en la zona austral ha extendido su alcance e impacto hacia localidades como Puerto Williams. Impacto en el abastecimiento. Aunque el tránsito de vehículos particulares y de pasajeros se mantiene habilitado, la incertidumbre por un eventual desabastecimiento provocó largas filas y congestión en las estaciones de servicio de Punta Arenas durante la jornada.

Aunque el tránsito de vehículos particulares y de pasajeros se mantiene habilitado, la incertidumbre por un eventual desabastecimiento provocó largas filas y congestión en las estaciones de servicio de Punta Arenas durante la jornada. Petitorio local. Además de las demandas nacionales, el gremio magallánico exige la habilitación de un aparcadero oficial para camiones en Punta Arenas y la presencia permanente de funcionarios de control sanitario en el paso fronterizo Monte Aymond.

Panorama a nivel nacional.