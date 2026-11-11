Se mantiene paralización de camioneros en todo el país y en la región de Magallanes.
Este miércoles 11 de noviembre, el paro nacional de camioneros cumple su segunda jornada consecutiva sin un acuerdo definitivo con el Gobierno, manteniendo bloqueos parciales y alta tensión tanto en la Región de Magallanes como en las principales rutas del país.
El conflicto se sostiene ante el rechazo de las bases movilizadas a la propuesta inicial del Ejecutivo y a la espera de definiciones tras las mesas de negociación desarrolladas durante la tarde en Santiago.
Situación en la Región de Magallanes
- Puntos de movilización. Los transportistas agrupados en la Unión de Transportistas de Magallanes (UTRAMAG) mantienen su presencia en el sector del cruce de las rutas 9 y CH-255, en el acceso norte a Punta Arenas, restringiendo el tránsito para el transporte de carga pesada.
- Rechazo a la propuesta oficial. Los dirigentes regionales rechazaron las medidas preliminares anunciadas por el Gobierno para contener el alza de los combustibles, calificándolas como insuficientes y exigiendo soluciones estructurales para las zonas extremas. La movilización en la zona austral ha extendido su alcance e impacto hacia localidades como Puerto Williams.
- Impacto en el abastecimiento. Aunque el tránsito de vehículos particulares y de pasajeros se mantiene habilitado, la incertidumbre por un eventual desabastecimiento provocó largas filas y congestión en las estaciones de servicio de Punta Arenas durante la jornada.
- Petitorio local. Además de las demandas nacionales, el gremio magallánico exige la habilitación de un aparcadero oficial para camiones en Punta Arenas y la presencia permanente de funcionarios de control sanitario en el paso fronterizo Monte Aymond.
Panorama a nivel nacional.
- Estado de las negociaciones. Tras reuniones sostenidas durante el día con el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, los dirigentes de las confederaciones Fuerza del Norte y Centro-Sur confirmaron que aún no existe un acuerdo para deponer la movilización. Las agrupaciones exigen congelar el precio del diésel por un mínimo de cuatro meses, reestructurar el MEPCO, eliminar el Impuesto Específico a los Combustibles y revisar los cobros de peajes y TAG.
- Postura del Ejecutivo. El presidente José Antonio Kast reiteró su llamado a respetar el libre tránsito y advirtió que los bloqueos de carreteras dañan la confianza y la inversión extranjera. Asimismo, durante la jornada el Gobierno retiró un proyecto de ley que buscaba limitar las alzas a $20 por litro durante 90 días, luego de que fuera rechazado por los transportistas por considerarlo tardío e insuficiente.
- Rutas afectadas y adhesión. Se reportan interrupciones parciales y camiones estacionados a un costado de las vías en la Ruta 68 (enlaces La Pólvora, Casablanca y Pudahuel), la Ruta 78 (cruce Malvilla en San Antonio) y diversos tramos de la Ruta 5 Sur y la Ruta 146 en el Biobío, donde cerca de 700 transportistas participan de las protestas. La movilización también ha comenzado a sumar adhesiones de conductores de buses interurbanos y taxis colectivos, generando suspensiones y retrasos en salidas desde terminales del sur del país.
- División gremial. Pese a la magnitud de las protestas, las dos confederaciones históricas más grandes del sector —la CNTC y la CNDC— mantienen su desmarque formal de los bloqueos, aunque esta última evalúa en asamblea los pasos a seguir frente al encarecimiento del diésel.