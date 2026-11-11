Carabineros detiene a joven de 19 años por tráfico de drogas tras persecución en Puerto Natales.

El procedimiento, liderado por personal de la Patrulla Centauro, permitió incautar más de 219 gramos de marihuana, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

Puerto Natales, 11 de noviembre de 2026.– En el marco de los patrullajes preventivos desplegados en la comuna, personal de la Patrulla Centauro de Carabineros de Chile logró la detención de un hombre de 19 años por infracción a la Ley de Drogas, tras ser sorprendido transportando sustancias ilícitas al interior de un vehículo.

El operativo se inició cuando los funcionarios policiales divisaron un automóvil de color rojo cuyo conductor, al notar la presencia de la patrulla, emprendió la huida por diversas arterias de la ciudad. Esta acción dio origen a un seguimiento controlado a distancia por parte de los uniformados.

Minutos más tarde, el individuo detuvo la marcha del móvil e intentó continuar su escape a pie, pero fue rápidamente interceptado y reducido por el personal policial.

Al inspeccionar el interior del automóvil, Carabineros halló una bolsa de nylon transparente que contenía una sustancia vegetal de color verde. A raíz del hallazgo, el sujeto fue trasladado hasta las dependencias de la 2ª Comisaría de Puerto Natales, donde efectivos de la Sección de Investigación Policial (SIP) efectuaron la prueba de campo correspondiente, confirmando que se trataba de marihuana.

Balance de las incautaciones

Como resultado del procedimiento, el personal policial sacó de circulación las siguientes especies:

219 gramos y 700 miligramos de marihuana elaborada.

$141.000 pesos en dinero en efectivo.

Dos teléfonos celulares.

El imputado, de nacionalidad chilena y quien ya registraba antecedentes penales previos, fue puesto a disposición del Ministerio Público para su respectivo control de detención.

Desde la institución policial reiteraron su compromiso de mantener el despliegue de servicios preventivos y operativos en distintos puntos de Puerto Natales, con el objetivo de combatir el tráfico de drogas y resguardar la seguridad de todos los vecinos de la comuna.