Nodo Ciencia Austral realizará encuentro para fortalecer la movilización del conocimiento en Aysén y Magallanes.

La iniciativa contempla jornadas presenciales en Coyhaique y Punta Arenas, con charlas, experiencias artísticas y talleres prácticos que buscan fortalecer las capacidades de los actores del ecosistema de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI) para conectar la investigación con las necesidades de los territorios.

¿Cómo lograr que el conocimiento científico llegue a distintos públicos, dialogue con las necesidades de los territorios y se transforme en nuevas oportunidades de colaboración? Esta será una de las principales preguntas que abordará el Encuentro de Movilización del Conocimiento Austral, iniciativa organizada por el Nodo Ciencia Austral que se desarrollará durante noviembre en las ciudades de Punta Arenas y Coyhaique.

La actividad reunirá a investigadores, profesionales, instituciones y otros actores vinculados al ecosistema de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI) de la Macrozona Austral, en torno a espacios de formación, intercambio de experiencias y trabajo colaborativo. Su propósito es fortalecer las capacidades para movilizar y socializar el conocimiento generado en Aysén y Magallanes, promoviendo nuevas formas de vincular la ciencia con distintos sectores de la sociedad.

El encuentro se realizará en dos jornadas: los días 16 y 17 de noviembre en Punta Arenas, en la Universidad de Magallanes (UMAG), y los días 18 y 19 de noviembre en el Museo Regional de Aysén, en Coyhaique.

Al respecto, el director del Nodo Ciencia Austral, Dr. Juan Carlos Aravena, señaló: “Uno de los grandes desafíos de la ciencia en nuestros territorios es lograr que el conocimiento que se genera no quede únicamente en el ámbito académico, sino que pueda circular, dialogar con otros saberes y ponerse al servicio de las necesidades de las comunidades. Este encuentro busca precisamente generar esos espacios de conexión, aprendizaje y colaboración, reconociendo las particularidades y oportunidades de nuestra Macrozona Austral”.

Experiencias y herramientas para movilizar el conocimiento

El programa contempla charlas, presentaciones y talleres prácticos que permitirán conocer experiencias y metodologías para acercar el conocimiento a diferentes públicos.

En Punta Arenas, la jornada del 16 de noviembre comenzará con la intervención artística “Sinfonía vegetal”, del Colectivo Acroux, para continuar con presentaciones sobre el Modelo de Movilización del Conocimiento, a cargo de Loreto Medina, del Nodo Ciencia Austral, también se abordarán las percepciones y hábitos de consumo de información científica en Chile, la comunicación del conocimiento y el pensamiento crítico, a cargo del Dr. Elías Barticevic de INACH, el monitoreo ambiental participativo en ecosistemas de áreas marinas protegidas de Magallanes (MAPEA- WCS), junto a otras experiencias de movilización de las ciencias.

Durante la tarde se realizarán talleres simultáneos orientados a explorar distintos formatos y herramientas de movilización del conocimiento, entre ellos la transformación de un artículo científico en una obra teatral, la cartografía participativa y la ciencia ciudadana a través del registro de avifauna.

La segunda jornada en Magallanes, el 17 de noviembre, contempla la presentación de los resultados del taller teatral, una charla sobre el uso de inteligencia artificial en la movilización del conocimiento, a cargo del Dr. Rodolfo Sapiains, y un taller práctico sobre aplicaciones de IA en Ciencia Austral.

El Seremi de Ciencia de Magallanes Carlos Olave destacó el trabajo transdisciplinar que se abordará: «Este encuentro es una excelente oportunidad para vincular el arte con la ciencia y explorar nuevas formas de comunicar el conocimiento científico que se genera en nuestra región. Desde el Ministerio de Ciencia buscamos fortalecer el vínculo entre ciencia y sociedad, promoviendo que el conocimiento llegue a más personas y forme parte de su vida cotidiana. Experiencias como transformar una investigación en una obra teatral nos muestran cómo, a través de formatos creativos, podemos despertar el interés de nuevos públicos por conocer y valorar la investigación que se desarrolla en Magallanes».

Fortalecer las redes de colaboración de la Macrozona Austral

Más allá de compartir experiencias y herramientas, el encuentro busca generar oportunidades concretas de articulación entre los participantes. Para ello, contempla una actividad final de carácter práctico y multidisciplinario, orientada a identificar intereses comunes, desarrollar ideas y sentar las bases para la incubación de futuros proyectos asociativos.

De esta manera, el Encuentro de Movilización del Conocimiento Austral busca contribuir al fortalecimiento de las redes de colaboración del ecosistema CTCI, impulsando nuevas formas de conectar el conocimiento con las necesidades, los desafíos y las oportunidades de desarrollo de los territorios de Aysén, Magallanes y la Antártica Chilena.