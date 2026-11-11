¿Cuánto más cuesta vivir en Porvenir? La inflación y el aislamiento golpean el presupuesto de las familias en Tierra del Fuego.

Mientras el IPC nacional de octubre marcó un 0,5% (acumulando un 4,5% en 2026), un sondeo local evidencia brechas de precios de hasta un 63% en productos básicos respecto a Punta Arenas.

El alza del diésel (12,3%) y de la gasolina (4,5%) encarece la cadena logística hacia la isla, trasladando el costo de la distancia directamente al consumidor fueguino.

PORVENIR, noviembre de 2026.– Mientras el debate económico nacional se centra en indicadores macroeconómicos, en la comuna de Porvenir el alza en el costo de la vida se traduce en un impacto directo en el almacén de barrio, el surtidor de combustible y la economía doméstica de las familias de Tierra del Fuego.

De acuerdo con el último reporte del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre registró una variación mensual de 0,5%, acumulando un 4,5% en lo que va de 2026 y a doce meses. En el desglose nacional destacan las alzas en transporte (2%) y alimentos (1%), impulsadas fuertemente por el incremento en el valor de la gasolina (4,5%) y el diésel (12,3%).

La brecha insular en el carro de compras

Para dimensionar cómo estas cifras aterrizan en la realidad territorial, un levantamiento comparativo de precios de cuatro productos de primera necesidad entre comercios de Porvenir y Punta Arenas deja en evidencia la desventaja económica que implica habitar en zona insular:

Arroz (1 kg): $1.950 en Porvenir versus $1.190 en Punta Arenas (una diferencia de $760, equivalente a un 63,8% más caro).

$1.950 en Porvenir versus $1.190 en Punta Arenas (una diferencia de $760, equivalente a un 63,8% más caro). Aceite (1 litro): $3.290 en Porvenir versus $3.090 en Punta Arenas.

$3.290 en Porvenir versus $3.090 en Punta Arenas. Papas (1 kg): $1.250 en Porvenir versus $1.100 en Punta Arenas.

$1.250 en Porvenir versus $1.100 en Punta Arenas. Harina (1 kg): $1.390 en Porvenir versus $1.290 en Punta Arenas.

Si bien este ejercicio constituye una muestra inicial y no representa una canasta básica completa, ilustra una problemática cotidiana para los habitantes de la provincia: vivir en una comuna insular supone enfrentar mayores dificultades de abastecimiento y contar con escasas alternativas comerciales para cotizar precios convenientes.

El costo de la distancia

En territorios extremos como Tierra del Fuego, el encarecimiento de los combustibles genera un efecto dominó inmediato. Al subir el diésel y la gasolina, aumentan los costos de transporte marítimo y terrestre, los fletes y la distribución de mercancías. De este modo, el aislamiento geográfico termina convirtiéndose en un impuesto silencioso que asumen directamente los consumidores locales.

«La inflación es nacional, pero sus consecuencias se viven de manera muy distinta según el territorio. No podemos pretender que las condiciones económicas sean iguales en Santiago que en Porvenir, donde las cifras se traducen diariamente en decidir qué comprar, cuánto combustible cargar o qué gastos postergar», advirtieron desde la comunidad local.

Un llamado a mirar los territorios extremos

Frente a este escenario, surge el emplazamiento hacia las autoridades nacionales para que el costo de vivir en las zonas extremas de Chile sea incorporado de manera real y efectiva en el diseño de las políticas públicas y económicas del país. Garantizar condiciones dignas en Tierra del Fuego exige que el Estado asuma un rol activo para evitar que hacer soberanía signifique pagar más por acceder a lo básico.