Conforman mesa de trabajo intersectorial para impulsar infraestructura turística en rutas escénicas de Magallanes.

El Gobierno Regional de Magallanes, la Asociación de Municipalidades, la Dirección de Vialidad del MOP y la iniciativa Comunidades Portal lideran la instancia.

El proyecto forma parte del Plan de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE) y contempla el diseño y construcción de miradores, estacionamientos y áreas de servicio en caminos públicos.

PUNTA ARENAS, noviembre de 2026.– Con el objetivo de potenciar el desarrollo turístico y reforzar la seguridad vial en la zona austral, el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, la Asociación de Municipalidades de Magallanes (AMUMAG), la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la iniciativa Comunidades Portal conformaron oficialmente una mesa de trabajo conjunta.

La instancia tiene como propósito articular y avanzar en el proyecto «Habilitación de Infraestructura Turística en caminos públicos de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena», iniciativa que forma parte de la cartera del Plan de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE).

Infraestructura para rutas escénicas y seguridad vial

El proyecto busca dotar de equipamiento público de alto estándar a los tramos viales de la región que poseen características de rutas escénicas. Para ello, la iniciativa abarca tanto la etapa de diseño como la futura ejecución de obras clave, entre las que destacan:

Miradores panorámicos para la observación segura del entorno natural.

para la observación segura del entorno natural. Zonas de estacionamiento debidamente demarcadas y habilitadas.

debidamente demarcadas y habilitadas. Áreas de servicios turísticos destinadas a mejorar la experiencia de los visitantes y residentes.

Articulación público-territorial

La conformación de esta mesa permite alinear la planificación regional con las necesidades reales de las comunas, integrando la visión técnica de Vialidad, el financiamiento y liderazgo del Gobierno Regional, la gestión local de los municipios y el enfoque de conservación y desarrollo territorial de Comunidades Portal.

De esta manera, las instituciones participantes buscan consolidar una red de caminos más segura y preparada para recibir a quienes recorren la región, fortaleciendo uno de los motores económicos más relevantes de Magallanes bajo criterios de sustentabilidad y ordenamiento territorial.