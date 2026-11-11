ANFACH Magallanes exige al ministro de Hacienda rectificar cifras sobre dotación de funcionarios de Aduanas

El gremio cuestionó los antecedentes entregados por Jorge Quiroz ante la Cámara de Diputadas y Diputados, asegurando que el Servicio Nacional de Aduanas cuenta con 2.268 funcionarios y no con los 11.495 señalados por la autoridad. Además, llamó a los parlamentarios de la región a defender el presupuesto institucional para 2027.

Una fuerte controversia generaron las cifras entregadas por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respecto de la dotación de funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas, situación que motivó a ANFACH Regional Magallanes a exigir una rectificación pública de los antecedentes expuestos durante la discusión del Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputadas y Diputados.

De acuerdo con lo señalado por el secretario de Estado, Aduanas contaría con 11.495 funcionarios al 31 de octubre de 2026, mientras que para el próximo año se proyectaría una dotación de 11.802 personas.

Sin embargo, desde la organización gremial aseguraron que dichas cifras no corresponden a la realidad institucional, precisando que la dotación efectiva del Servicio a esa fecha era de 2.268 funcionarios y funcionarias, con una proyección de 2.319 al cierre de 2026.

Ante esta diferencia, ANFACH Magallanes solicitó al ministro transparentar el origen de los antecedentes entregados ante el Congreso y corregir públicamente la información.

Desde el gremio advirtieron que resulta especialmente preocupante que se utilicen cifras que, según sostienen, no representan la realidad del Servicio Nacional de Aduanas, precisamente cuando se está definiendo el presupuesto que determinará sus capacidades operativas para el próximo año.

La organización también destacó la contribución económica de Aduanas al país. Según los antecedentes del Balance de Gestión Integral 2025 de la Dirección de Presupuestos (DIPRES), el Servicio aportó US$17.828,9 millones en gravámenes aduaneros durante el año pasado, cifra que, de acuerdo con ANFACH, representa aproximadamente el 28% de la recaudación tributaria nacional.

Para el gremio, estos resultados reflejan la importancia estratégica de la institución y el trabajo que desarrollan sus funcionarios, pese a las brechas de personal y las limitaciones operativas que enfrenta.

Llamado a las autoridades de Magallanes

Desde ANFACH Regional Magallanes también hicieron un llamado a los parlamentarios y autoridades de la región para que intervengan activamente en la discusión presupuestaria y defiendan los recursos necesarios para garantizar el funcionamiento del Servicio Nacional de Aduanas.

La preocupación cobra especial relevancia en Magallanes debido a sus características geográficas, la extensión territorial, los pasos fronterizos terrestres, la actividad portuaria y la conectividad internacional, condiciones que demandan una adecuada capacidad de fiscalización y control.

El gremio sostuvo que no se trata de solicitar privilegios ni recursos injustificados, sino de asegurar las condiciones humanas, tecnológicas y materiales necesarias para cumplir funciones esenciales como la recaudación, la fiscalización, el combate al contrabando, la detección del tráfico ilícito y la protección de las fronteras.

Finalmente, ANFACH insistió en que la discusión del Presupuesto 2027 debe sustentarse en información oficial, transparente y verificable, advirtiendo que las decisiones adoptadas sobre cifras equivocadas podrían comprometer el funcionamiento de una institución considerada estratégica para el país.

“No podemos exigir más fiscalización y mejores resultados mientras se desconoce la verdadera realidad de nuestra institución”, enfatizó la organización gremial.