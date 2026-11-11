Disney regresa a Paris Parade 2026 conWinnie the Pooh, Mike Wazowski, Rayo McQueen y R2-D2.

Santiago, 10 de noviembre de 2026.– Paris Parade 2026 volverá a contar con Disney como invitado especial, reuniendo a algunos de los personajes más emblemáticos de Disney, Pixar, Marvel y Star Wars, en una edición marcada por los aniversarios de algunas de las histórias que han conectado a distintas generaciones de chilenos. Histórias que hoy siguen más vigentes que nunca y que siguen conquistando fans a través de Disney+, la plataforma en la que las audiencias pueden reencontrarse con los clásicos de siempre y descubrir nuevas aventuras antes y después del desfile.

Bajo el lema “Imagina un mundo mejor”, la 15ª edición del desfile se realizará el domingo 29 de noviembre, desde las 11:00 horas, con un recorrido de tres kilómetros por la Alameda, desde Avenida Salvador hasta La Moneda. Será gratuito y abierto a toda la familia.

Organizado por Paris, Paris Parade se ha consolidado durante sus 15 ediciones como una de las celebraciones familiares más esperadas del país, reuniendo a miles de personas en torno a la imaginación, la alegría y el encuentro en el espacio público. A través de esta iniciativa, Paris, parte del grupo Cencosud, busca acercar experiencias memorables a las familias y fortalecer su vínculo con la comunidad.

Uno de los grandes protagonistas será Winnie the Pooh, quien este año celebra 100 años desde la publicación de las historias que dieron origen. A lo largo de un siglo, el querido habitante del Bosque de los Cien Acres ha trascendido generaciones con relatos centrados en la amistad, la imaginación y la vida junto a sus amigos Tigger, Piglet, Igor y Christopher Robin.

Rayo McQueen también se suma a la celebración: en 2026, se cumplen 20 años desde el estreno de la primera película de la franquicia, lanzada en 2006. El corredor número 95 se convirtió en uno de los personajes más reconocidos de Pixar y dio vida a una saga que continuó con películas estrenadas en 2011 y 2017.

Y Monsters, Inc. también está de festejo por los 25 años de su primera película, estrenada en 2001, que estará representada por el debut de un globo inspirado en Mike Wazowski. Su determinación, sentido del humor y lealtad lo han convertido en uno de los personajes más reconocibles de Pixar. Junto a su amigo Sully, protagoniza una historia de amistad tan atípica como inquebrantable.

El desfile también contará con el regreso de un enorme globo inspirado en R2-D2, uno de los personajes centrales de Star Wars. Su participación será la antesala de otro aniversario histórico: en mayo de 2027, la saga creada por George Lucas cumplirá 50 años desde el estreno de su primera película.

A ellos se sumarán Sebastián, el carismático cangrejo de La Sirenita; Olaf, de Frozen; Stitch, de Lilo y Stitch; Buzz Lightyear, de Toy Story; y el Súper Héroe de Marvel Spider-Man. Muy pronto se dará a conocer un nuevo personaje de Disneyque se sumará a esta celebración y que promete sorprender a grandes y chicos. Por si fuera poco, por primera vez habrá una carrozacon una gran sorpresa, que seguro dejará varias sonrisas en losasistentes. Todas estas historias tienen su casa en Disney+.

Así, la 15ª edición de Paris Parade no solo volverá a desplegar sus globos gigantes por la ciudad, sino que también reafirmará el compromiso de Paris con la creación de experiencias abiertas y gratuitas que reúnen a las personas y las familias. En colaboración con Disney, el desfile recorrerá más de un siglo de historias, congregando en una misma jornada a personajes que han acompañado la infancia de niños, jóvenes, padres y abuelos.