PDI abre nuevo proceso de admisión para ser agente policial

El Centro de Capacitación Profesional operará en la Región del Biobío a partir de febrero de 2027, permitiendo que jóvenes de todo el país postulen de manera online hasta el 18 de noviembre de 2026 para convertirse en Técnicos de Nivel Superior en Labores Investigativas.

Un hito clave en su estrategia de descentralización institucional concretará la Policía de Investigaciones de Chile (PDI). A partir de febrero de 2027, el Centro de Capacitación Profesional (Cecapro) traslada su sede desde Santiago a la comuna de Talcahuano, en la Región del Biobío.

Esta medida busca facilitar el acceso a la formación policial a jóvenes de distintas regiones, disminuyendo los costos económicos y las barreras geográficas asociadas al traslado a la capital.

El proceso de postulación para esta nueva etapa ya se encuentra disponible y cerrará de forma impostergable el próximo 18 de noviembre de 2026. El trámite se realiza de manera digital a través del sitio web oficial www.cecapro.cl, utilizando la plataforma Clave Única. La convocatoria está dirigida a hombres y mujeres con vocación de servicio que deseen desempeñarse en labores técnicas y de apoyo estratégico a la investigación criminal.

«El traslado definitivo de Cecapro a Talcahuano responde a un compromiso profundo de la PDI con la descentralización de nuestro país. Queremos que los jóvenes con talento, vocación de servicio y ganas de aportar a la seguridad pública se sumen como agentes policiales”.

Formación profesional y campo laboral



Desde el año 2024, el Cecapro cuenta con el reconocimiento oficial por parte de la Subsecretaría de Educación Superior para otorgar el título de Técnico de Nivel Superior en Labores Investigativas y Control Migratorio. El programa académico académico tiene una duración de cuatro semestres (dos años):

• Primer año: Régimen de internado en la nueva sede de Talcahuano. Los alumnos cursarán materias clave como Operaciones Tácticas, Desplazamiento Policial, Procedimiento Policial, Integridad Policial, Técnicas de Protección y Reducción, y Recolección y Tratamiento de la Evidencia en el Sitio del Suceso.

• Segundo año: Modalidad e-learning, desarrollo de la práctica profesional y perfeccionamiento de competencias en terreno.

Una vez egresados, los nuevos agentes policiales se integrarán a diversas unidades de la PDI a lo largo del país —como brigadas de investigación criminal, antinarcóticos, delitos sexuales o control migratorio, entre otras— e incluso podrán optar a destinaciones en el extranjero, según las necesidades de la institución.

Requisitos de ingreso



Para formar parte del proceso de selección, los postulantes deben cumplir con los siguientes requisitos base:

• Ser de nacionalidad chilena.

• Tener entre 18 y 30 años de edad.

• Contar con la situación militar al día.

• Poseer licencia de conducir clase B vigente al momento de ingresar al plantel.

Debido a esto último, la institución extendió una invitación especial a los estudiantes que actualmente cursan cuarto año medio para que gestionen la obtención de su licencia de conducir de forma anticipada. Los detalles completos del calendario y las etapas de evaluación están disponibles en la web de la escuela técnica.