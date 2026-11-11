Tres detenidos por microtráfico de drogas en Porvenir: Carabineros incautó 126 envoltorios de cocaína

Un procedimiento policial realizado por personal de Carabineros de la 3ª Comisaría de Porvenir permitió la detención de tres personas adultas, de nacionalidad colombiana, por el delito de microtráfico de drogas, luego de ser sorprendidas transportando 126 envoltorios de cocaína al interior de un vehículo.

El operativo se desarrolló durante un control vehicular efectuado en el sector céntrico de la comuna de Porvenir, instancia en que los funcionarios fiscalizaron un automóvil en cuyo interior se desplazaban los tres ocupantes.

Durante la inspección, Carabineros detectó un bolso negro ubicado en los asientos traseros, donde se mantenía a la vista una importante cantidad de envoltorios de nylon que contenían una sustancia de color blanco.

Ante el hallazgo, los ocupantes fueron trasladados hasta la unidad policial, donde personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) realizó una prueba de campo que confirmó que la sustancia correspondía a cocaína.

En total, fueron contabilizados 126 envoltorios, con un peso de 115 gramos de droga.

Además de la sustancia ilícita, Carabineros incautó $278.030 en dinero en efectivo y tres teléfonos celulares, especies que quedaron a disposición del procedimiento investigativo.

Respecto de la situación de los detenidos, todos son mayores de edad. Uno de ellos mantiene RUT chileno y no registra antecedentes policiales, mientras que los otros dos se encuentran en situación migratoria irregular en el país.

Los tres involucrados fueron detenidos por el delito de microtráfico de drogas, en un procedimiento que se enmarca en los controles preventivos y las labores de fiscalización que desarrolla Carabineros en la comuna de Porvenir para combatir el tráfico de sustancias ilícitas.