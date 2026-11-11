Riña en calle Queilén dejó a dos personas lesionadas tras violento enfrentamiento

Un violento incidente protagonizado por varias personas movilizó a personal de Carabineros de la Primera Comisaría de Punta Arenas hasta calle Queilén, luego de recibir un llamado que alertaba sobre una riña que terminó con dos personas lesionadas y daños en un vehículo y un inmueble.

De acuerdo con los primeros antecedentes recopilados por los funcionarios policiales, el conflicto se habría originado luego de que uno de los involucrados golpeara con una picota el parabrisas de un automóvil.

Ante esta situación, el conductor del vehículo presuntamente habría intentado atropellar al sujeto, perdiendo posteriormente el control de su desplazamiento e impactando contra el portón de una vivienda.

Tras la colisión, un hombre y una mujer descendieron del automóvil, momento en que se produjo un enfrentamiento entre los involucrados. En medio de la riña se habrían utilizado elementos contundentes y armas blancas, dejando a ambos con lesiones.

Al llegar al lugar, Carabineros encontró a un hombre y una mujer tendidos en el suelo, por lo que los funcionarios les prestaron los primeros auxilios y coordinaron la llegada de personal del SAMU, que posteriormente los trasladó hasta un centro asistencial.

En tanto, otro de los participantes en el incidente escapó del lugar en dirección desconocida.

Carabineros realizó la incautación de evidencias y mantiene diligencias investigativas para establecer con precisión cómo se desarrollaron los acontecimientos e identificar las eventuales responsabilidades de quienes participaron en el enfrentamiento.

El procedimiento se encontraba en desarrollo, mientras se reunían los antecedentes para ponerlos a disposición de las instancias correspondientes.

La institución informó que se mantienen 3 detenidos por este procedimiento, dos mujeres y un hombre, según información de testigos se encuentra un cuarto involucrado menor de edad, quien se dió a la fuga del lugar, el cual está siendo buscado por personal policial