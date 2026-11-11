Municipalidad de Cabo de Hornos promueve medidas de seguridad para prevenir accidentes en Dientes de Navarino.

La iniciativa establece el uso de declaraciones juradas para quienes realicen trekking en las rutas patrimoniales de la comuna, con el objetivo de fortalecer la planificación, la prevención y la coordinación ante eventuales emergencias.

Con el propósito de fortalecer la seguridad de quienes visitan las rutas patrimoniales de Cabo de Hornos, la Municipalidad aprobó nuevos instrumentos de responsabilidad individual y grupal para la práctica de trekking, incluyendo el circuito Dientes de Navarino.

El Decreto Alcaldicio N° 514 establece la implementación de declaraciones juradas que deberán completar y suscribir los excursionistas, incorporando información personal, itinerario, contactos de emergencia, antecedentes médicos y equipamiento, entre otros aspectos relevantes para la planificación de cada recorrido.

Los formularios estarán disponibles a través de la Oficina de Turismo Municipal, la página web del municipio y la Cuarta Comisaría de Carabineros de Puerto Williams.

La medida busca reforzar la prevención, facilitar la entrega de información y mejorar la coordinación ante eventuales situaciones de emergencia, promoviendo una experiencia más segura para quienes recorren los atractivos naturales de la comuna.

Desde el municipio se recuerda que estos instrumentos no constituyen una certificación de las condiciones físicas ni técnicas de los visitantes, por lo que resulta fundamental que cada excursionista planifique adecuadamente su recorrido y adopte las medidas de seguridad necesarias.