Bajas temperaturas y chubascos intermitentes se pronostican este miércoles 11 en la región de Magallanes.

Para el miércoles 11 de noviembre de 2026, la Región de Magallanes presentará un ambiente frío, vientos moderados a fuertes del oeste y chubascos intermitentes que tenderán a declinar hacia la noche.

Resumen meteorológico por localidad

Localidad Mínima / Máxima Condición del día Precipitaciones Viento (Oeste) Punta Arenas 4°C / 9°C Lluvia débil matinal, despejándose por la tarde. 35% de probabilidad ~45 km/h (ráfagas de hasta 70 km/h) Puerto Natales 3°C / 11°C Lluvias débiles por la mañana, parcialmente soleado en la tarde. 45% de probabilidad ~35 km/h (ráfagas de hasta 71 km/h) Porvenir 5°C / 10°C Parcialmente soleado, con nubosidad dispersa. 20% de probabilidad (chubascos aislados) ~42 km/h (ráfagas de hasta 76 km/h) Puerto Williams 2°C / 6°C Chubascos débiles durante el día y parcial por la noche. 55% de probabilidad (posible aguanieve en cotas altas) ~27 km/h (ráfagas de hasta 63 km/h)

Detalles adicionales para la jornada