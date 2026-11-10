Bajas temperaturas y chubascos intermitentes se pronostican este miércoles 11 en la región de Magallanes.

Bajas temperaturas y chubascos intermitentes se pronostican este miércoles 11 en la región de Magallanes.

Para el miércoles 11 de noviembre de 2026, la Región de Magallanes presentará un ambiente frío, vientos moderados a fuertes del oeste y chubascos intermitentes que tenderán a declinar hacia la noche.

Resumen meteorológico por localidad

LocalidadMínima / MáximaCondición del díaPrecipitacionesViento (Oeste)
Punta Arenas4°C / 9°CLluvia débil matinal, despejándose por la tarde.35% de probabilidad~45 km/h (ráfagas de hasta 70 km/h)
Puerto Natales3°C / 11°CLluvias débiles por la mañana, parcialmente soleado en la tarde.45% de probabilidad~35 km/h (ráfagas de hasta 71 km/h)
Porvenir5°C / 10°CParcialmente soleado, con nubosidad dispersa.20% de probabilidad (chubascos aislados)~42 km/h (ráfagas de hasta 76 km/h)
Puerto Williams2°C / 6°CChubascos débiles durante el día y parcial por la noche.55% de probabilidad (posible aguanieve en cotas altas)~27 km/h (ráfagas de hasta 63 km/h)

Detalles adicionales para la jornada

  • Sensación térmica. Debido al viento constante del oeste, la sensación térmica se mantendrá baja durante toda la jornada, oscilando entre 1°C y 5°C en Punta Arenas y descendiendo hasta -2°C por la noche en Puerto Williams.
  • Evolución hacia la noche. En las cuatro comunas se espera una mejora en las condiciones meteorológicas a partir de las 20:00 horas, dando paso a cielos mayormente despejados o con nubosidad parcial y baja probabilidad de lluvias.
  • Radiación UV. Se prevé un índice UV moderado a alto (entre 4 y 6) durante las horas centrales del día en los momentos en que se abran claros de sol.
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