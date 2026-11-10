Bajas temperaturas y chubascos intermitentes se pronostican este miércoles 11 en la región de Magallanes.
Para el miércoles 11 de noviembre de 2026, la Región de Magallanes presentará un ambiente frío, vientos moderados a fuertes del oeste y chubascos intermitentes que tenderán a declinar hacia la noche.
Resumen meteorológico por localidad
|Localidad
|Mínima / Máxima
|Condición del día
|Precipitaciones
|Viento (Oeste)
|Punta Arenas
|4°C / 9°C
|Lluvia débil matinal, despejándose por la tarde.
|35% de probabilidad
|~45 km/h (ráfagas de hasta 70 km/h)
|Puerto Natales
|3°C / 11°C
|Lluvias débiles por la mañana, parcialmente soleado en la tarde.
|45% de probabilidad
|~35 km/h (ráfagas de hasta 71 km/h)
|Porvenir
|5°C / 10°C
|Parcialmente soleado, con nubosidad dispersa.
|20% de probabilidad (chubascos aislados)
|~42 km/h (ráfagas de hasta 76 km/h)
|Puerto Williams
|2°C / 6°C
|Chubascos débiles durante el día y parcial por la noche.
|55% de probabilidad (posible aguanieve en cotas altas)
|~27 km/h (ráfagas de hasta 63 km/h)
Detalles adicionales para la jornada
- Sensación térmica. Debido al viento constante del oeste, la sensación térmica se mantendrá baja durante toda la jornada, oscilando entre 1°C y 5°C en Punta Arenas y descendiendo hasta -2°C por la noche en Puerto Williams.
- Evolución hacia la noche. En las cuatro comunas se espera una mejora en las condiciones meteorológicas a partir de las 20:00 horas, dando paso a cielos mayormente despejados o con nubosidad parcial y baja probabilidad de lluvias.
- Radiación UV. Se prevé un índice UV moderado a alto (entre 4 y 6) durante las horas centrales del día en los momentos en que se abran claros de sol.