Sin acuerdo con el Gobierno: Camioneros y movimientos sociales confirman continuidad del paro en todo Chile

Las organizaciones movilizadas rechazaron suspender las protestas tras una reunión con representantes del Ejecutivo. Entre sus principales demandas figuran cambios al MEPCO, la eliminación del impuesto específico a los combustibles y modificaciones a los cobros de TAG y peajes.

El paro de camioneros y organizaciones vinculadas al transporte continuará a nivel nacional, luego de que este martes 10 de noviembre concluyera sin acuerdos la reunión sostenida entre los dirigentes de los movimientos movilizados y representantes del Gobierno, en medio de las protestas generadas por el incremento en el precio de los combustibles.

La continuidad de las movilizaciones fue confirmada por Andrés Alarcón, vocero del movimiento No + TAG, quien señaló que las agrupaciones decidieron mantener las manifestaciones en distintos puntos del país, al no conseguir respuestas concretas a sus principales demandas.

Tras el encuentro, el dirigente sostuvo que no hubo avances en ninguno de los puntos planteados y que las organizaciones buscan medidas que permitan reducir el precio de los combustibles, revisar el impuesto específico y modificar los actuales cobros de TAG y peajes.

Entre las principales exigencias de los movilizados se encuentra la reestructuración del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), la eliminación del impuesto específico y la revisión de los contratos de concesión de las autopistas.

Durante la reunión, el Ejecutivo habría solicitado a los dirigentes deponer las movilizaciones mientras se realizan gestiones con los distintos ministerios para buscar alternativas. Sin embargo, los representantes rechazaron suspender el paro mientras no existan compromisos concretos.

Movilizaciones se extienden a otras regiones

Respecto del escenario en las carreteras, Alarcón indicó que nuevas agrupaciones se estarían incorporando a las manifestaciones, mencionando sectores como San Antonio, Valparaíso, Talagante, Melipilla y Paine, además de los puntos que ya registraban movilizaciones en Santiago, particularmente en Tiltil, Ruta 5 y Ruta 68.

Asimismo, desde el movimiento advirtieron que no descartan endurecer las medidas de presión si durante los próximos días no reciben respuestas satisfactorias del Gobierno.

Por su parte, los dirigentes manifestaron su disposición a continuar dialogando con las autoridades, aunque insistieron en que el término de las movilizaciones dependerá de la presentación de soluciones concretas.

De esta manera, el conflicto continúa abierto y mantiene la incertidumbre respecto de la normalización del tránsito en distintas carreteras del país, en una jornada marcada por las negociaciones sin resultados entre los transportistas y el Ejecutivo.