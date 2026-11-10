Estudiantes de Técnico en Enfermería de INACAP Punta Arenas vivieron significativa ceremonia de investidura

La ceremonia marcó un importante hito en la formación de los estudiantes de primer año, quienes comienzan una nueva etapa de acercamiento a los contextos clínicos y al cuidado de las personas.

En una emotiva ceremonia, INACAP Sede Punta Arenas realizó la Investidura de los estudiantes de primer año de la carrera de Técnico en Enfermería de Nivel Superior, instancia que simboliza el inicio de una nueva etapa en su formación profesional y el compromiso que asumen con el cuidado de la salud y el bienestar de las personas.

La investidura representa mucho más que la entrega de una credencial. Es un momento que invita a los estudiantes a reconocer la responsabilidad que implica formarse en el área de la salud, donde los conocimientos técnicos deben ir siempre acompañados de respeto, empatía, vocación de servicio y un profundo sentido de responsabilidad hacia quienes necesitarán de sus cuidados.

Durante la ceremonia, los estudiantes recibieron sus credenciales, símbolo de su compromiso con la formación y con el sello institucional de INACAP. Asimismo, realizaron un juramento en el que asumieron públicamente el desafío de actuar con integridad, buscar permanentemente la excelencia, mantenerse abiertos a la innovación y respetar la dignidad de cada persona, sin discriminación.

La actividad contó con la participación del Dr. Alejandro Altamirano Mansilla, médico cirujano y especialista en cirugía digestiva, quien compartió su experiencia y reflexiones con los futuros técnicos, destacando la importancia del trabajo colaborativo en los equipos de salud y el rol fundamental que cumplen los Técnicos en Enfermería en la atención y acompañamiento de los pacientes.

La ceremonia también contó con la participación de docentes de la carrera vinculados al ejercicio profesional en el ámbito de la salud, quienes acompañan a los estudiantes en este proceso formativo y en el desarrollo de las competencias necesarias para enfrentar los desafíos del mundo laboral.

Al respecto, Carolina Saldivia Llancapani, Directora de Carrera del Área Administración y Salud de INACAP Sede Punta Arenas, destacó el significado de esta instancia:

“Para nosotros, como institución, es muy importante acompañar a nuestros estudiantes en este momento. Hoy comienzan a acercarse a una realidad que exige conocimientos, preparación y responsabilidad, pero que también requiere, por sobre todo, calidad humana. Detrás de cada paciente hay una persona, una familia y una historia, y eso es algo que nunca deben olvidar.

Queremos que sean técnicos bien preparados, que se desempeñen con seguridad y profesionalismo, pero también que sean capaces de entregar un trato digno, respetuoso y cercano. Esa es una parte fundamental de lo que significa trabajar en salud”.

Desde INACAP, esta ceremonia reafirma el compromiso con una formación integral, basada en el aprendizaje por competencias y en la preparación de técnicos capaces de responder a las necesidades del sector salud, tanto desde el dominio técnico como desde su dimensión humana.

De esta manera, los estudiantes inician una nueva etapa de su trayectoria formativa, en la que cada experiencia será una oportunidad para aprender, fortalecer sus habilidades y comprender el impacto que tendrá su trabajo en la vida de las personas y en la comunidad de Magallanes.