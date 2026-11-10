Camioneros manifiestan en Puerto Williams: el precio del diesel es de $ 2.000 el litro.

Esta tarde de martes 10 de noviembre los camioneros, transportistas y microbuseros de Puerto Williams realizaron una ruidosa manifestación por el alza de los precios de los combustibles, en adhesión y solidaridad con el movimiento de los distintos gremios camioneros del país.

Los camioneros australes reclaman «No más alza de combustibles», al igual que los transportistas de las demás regiones de Chile. El medio electrónico local Radio Navarino señaló esta tarde: » Una realidad que se vive con especial preocupación en Puerto Williams, la ciudad más austral del mundo, donde los habitantes enfrentan el precio de combustible más elevados del país. En esta apartada localidad de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, el precio de la gasolina ha llegado a superar los $1.850 por litro, una situación que afecta directamente el bolsillo de las familias, transportistas, comerciantes y trabajadores que dependen diariamente de sus vehículos.»

«A diferencia de otras ciudades del país, Puerto Williams enfrenta condiciones particulares de aislamiento geográfico, dificultades de conectividad y elevados costos de abastecimiento, factores que hacen aún más complejo enfrentar las constantes alzas. Mientras las manifestaciones por el precio de los combustibles se extienden por el país, en Puerto Williams el problema adquiere una dimensión aún mayor, considerando que sus habitantes deben asumir valores superiores en el costo de la vida a diferencia de gran parte del territorio nacional», refleja Radio Navarino.

El Alcalde de Puerto Williams Patricio Fernández Alarcón expresó sobre este movimiento: «esta manifestación que se está dando en el fin del mundo, desde Cabo de Hornos, manifestamos nuestra preocupación por el alza de los combustibles; que hoy día se manifiesten los buses y los camioneros locales nos interesa y le damos este mensaje al Gobierno porque esta alza de los combustibles nos está afectando, porque afecta el costo de vida en Puerto Williams y no es primera vez que se manifiesta la comunidad, antes fue por el alza del gas y en esta oportunidad es por el alza de los combustibles», terminó declarando el Alcalde Patricio Fernández.

Mientras el precio del Diesel en Santiago, bordea los $ 1.300 app. el litro, el combustible cuesta $ 1.600 el litro, pero en Puerto Williams el diesel cuesta $ 2.000 el litro, precio que golpea directamente al costo de la vida en la ciudad más austral de Chile.

El precio de los combustibles en Puerto Williams se encuentra actualmente en máximos históricos, aproximándose a los $2.000 por litro debido a su aislamiento geográfico y a las constantes alzas registradas en todo Chile.

Los valores vigentes en el único servicentro de la localidad son los siguientes:

Gasolina de 93 octanos: Tiene un valor comercializado en torno a los $1.854 por litro .

Tiene un valor comercializado en torno a los . Nota sobre impuestos: Es importante señalar que este valor de referencia local base muchas veces se reporta sin incluir el IVA en los registros internos, lo que explica el alto impacto final en el bolsillo de los habitantes al sumarse la carga tributaria y los costos logísticos de traslado a la zona extrema.

Próximo reajuste: es necesario tomar en cuenta que para este jueves 12 de noviembre de 2026, ya se confirmó un nuevo incremento regulado por el mecanismo MEPCO que sumará +$40 por litro tanto a las bencinas como al petróleo diésel en todo el país.