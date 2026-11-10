Municipalidad de Porvenir inicia gran operativo de retiro de residuos voluminosos para cuidar el entorno y el vertedero local.

La iniciativa comenzará el lunes 23 de noviembre y se desplegará de forma escalonada por tres sectores de la comuna.

Se recolectarán cachureos, pasto y restos de poda; el municipio solicita disponer los elementos de forma ordenada frente a las viviendas.

PORVENIR, Región de Magallanes – Con el firme objetivo de contribuir de manera activa a la limpieza, el orden y el resguardo medioambiental de la comuna, la Ilustre Municipalidad de Porvenir anunció el lanzamiento de un nuevo operativo de retiro de residuos voluminosos (cachureos), el cual se pondrá en marcha a partir del próximo 23 de noviembre.

El programa municipal se estructuró mediante un calendario dividido por zonas específicas para garantizar una cobertura eficiente. Además, se ha contemplado una semana complementaria de recolección para asegurar que ningún hogar se quede fuera del beneficio.

Calendario de recolección por sectores

Sector N.º 1 (Del 23 al 27 de noviembre): Comprende el cuadrante delimitado por las calles Francisco Sampaio, John Williams, población John Williams, Esmeralda, Óscar Viel, Koiuska y Carlos Wood.

Comprende el cuadrante delimitado por las calles Francisco Sampaio, John Williams, población John Williams, Esmeralda, Óscar Viel, Koiuska y Carlos Wood. Sector N.º 2 (Del 30 de noviembre al 4 de diciembre): Abarca los sectores ubicados entre Francisco Sampaio, John Williams, Manuel Señoret y Carlos Wood.

Abarca los sectores ubicados entre Francisco Sampaio, John Williams, Manuel Señoret y Carlos Wood. Sector N.º 3 (Del 7 al 11 de diciembre): Incluye Manuel Señoret, Santa María, 18 de Septiembre, 21 de Mayo, Isabel Riquelme, Alberto Fuentes, Carlos Wood, Bahía Chilota, Lomas de Baquedano y la población Altos del Estrecho.

Incluye Manuel Señoret, Santa María, 18 de Septiembre, 21 de Mayo, Isabel Riquelme, Alberto Fuentes, Carlos Wood, Bahía Chilota, Lomas de Baquedano y la población Altos del Estrecho. Recorrido Complementario (Del 14 al 18 de diciembre): Se realizará una segunda pasada por los tres cuadrantes para atender a aquellos vecinos que no hayan alcanzado a entregar sus residuos en las fechas previas.

Instrucciones importantes para la comunidad

Las autoridades municipales recordaron que las calles mencionadas delimitan los cuadrantes e incluyen de forma automática todas las calles y pasajes de su interior. Durante el operativo, los camiones recolectores recibirán exclusivamente residuos voluminosos, pasto y restos de poda. Se enfatiza que bajo ninguna circunstancia se retirarán escombros de construcción.

Desde la casa edilicia hicieron un llamado a la comunidad a colaborar disponiendo sus cachureos con anticipación y de manera ordenada frente a sus domicilios, procurando no obstruir veredas, calles ni accesos vehiculares. Asimismo, se extendió una invitación a reutilizar y dar una segunda vida útil a aquellos artículos eléctricos que aún funcionen, con el fin de disminuir el volumen de desechos que ingresan al depósito final.

El municipio recalcó que el éxito de este despliegue depende del compromiso colectivo, bajo la consigna de que «Cuidar Porvenir y nuestro vertedero municipal es tarea de todos». Finalmente, se advierte que toda la programación descrita estará sujeta a las condiciones climáticas de la zona.