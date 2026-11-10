Hospital Clínico Magallanes conmemorará el Día Mundial de la Diabetes con operativo de salud gratuito para la comunidad.

El evento se llevará a cabo este viernes 13 de noviembre e incluirá stands informativos y exámenes preventivos de glicemia.

La iniciativa es organizada en conjunto con el Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas y el Ministerio de Salud de Chile.

PUNTA ARENAS, Región de Magallanes – En el marco de las actividades de concienciación por el Día Mundial de la Diabetes, el Hospital Clínico Magallanes invita a toda la comunidad a participar de un Stand de Salud preventivo e informativo, orientado a educar a la población sobre los mitos y realidades de esta patología y fomentar estilos de vida saludables.

La jornada se desarrollará el próximo viernes 13 de noviembre, en horario de 09:30 a 13:00 horas, en el piso 1 del Centro de Atención Ambulatoria (CAE Adulto) del establecimiento hospitalario.

Durante el operativo, los asistentes podrán acceder de forma totalmente gratuita a mediciones de glicemia en tiempo real para la detección temprana de la enfermedad, así como a material educativo enfocado en la prevención, alimentación saludable y el correcto control médico.

Este esfuerzo de salud pública, impulsado bajo el respaldo del Gobierno de Chile y el Ministerio de Salud, cuenta con la directa participación y coordinación del equipo de profesionales del Hospital Clínico Magallanes reafirmando el compromiso institucional de seguir «Trabajando para Usted» en beneficio del bienestar de toda la población de la Región de Magallanes.