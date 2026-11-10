Desde este jueves 12 de noviembre bencinas y petróleo diésel subirán en $ 40 en todo el país.

A partir de este jueves 12 de noviembre de 2026, los combustibles en Chile registrarán un alza de $40 por litro tanto para las bencinas como para el petróleo diésel. El anuncio fue confirmado por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast y corresponde al sexto incremento consecutivo en el precio de los carburantes regulados por el mecanismo MEPCO durante el presente año.

Detalles del Ajuste de Precios.