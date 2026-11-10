Desde este jueves 12 de noviembre bencinas y petróleo diésel subirán en $ 40 en todo el país.
A partir de este jueves 12 de noviembre de 2026, los combustibles en Chile registrarán un alza de $40 por litro tanto para las bencinas como para el petróleo diésel. El anuncio fue confirmado por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast y corresponde al sexto incremento consecutivo en el precio de los carburantes regulados por el mecanismo MEPCO durante el presente año.
Detalles del Ajuste de Precios.
- Mínimo Técnico Aplicado: Aunque las proyecciones iniciales de los analistas apuntaban a incrementos de hasta $42 en gasolinas y de $90 en el diésel debido a la volatilidad internacional, el Ejecutivo aplicó un tope de $40 por litro, fijándolo como el «mínimo técnico» permitido bajo la normativa del MEPCO para mitigar el impacto inmediato en el bolsillo de los consumidores.
- Impacto en Magallanes: La medida golpea con mayor fuerza a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, zona que estructuralmente ya registra los valores de combustible más altos del país debido a su aislamiento geográfico.