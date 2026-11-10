Gobierno anuncia sexta alza consecutiva de los combustibles y acentúa conflicto con los camioneros.





• Bencinas y diésel subirán $40 por litro a partir de este jueves 12 de noviembre en todo el país.

• El Presidente José Antonio Kast anunció el ingreso de urgencia de la «Ley Frenazo» para poner un techo de $20 a las variaciones durante los próximos 90 días.

• En la Región de Magallanes, la medida agudiza la tensión con los gremios del transporte local, que mantienen movilizaciones paralelas.

PUNTA ARENAS / SANTIAGO – Martes 10 de noviembre de 2026 – Un nuevo escenario de presión económica enfrentarán los conductores y transportistas de Chile a contar de este jueves 12 de noviembre de 2026, fecha en la que se concretará oficialmente el sexto reajuste consecutivo al alza en el precio de las gasolinas y el petróleo diésel.

Tras una reunión del Comité Político Ampliado en el Palacio de La Moneda, el Presidente de la República, José Antonio Kast, ratificó que el incremento generalizado se fijará en $40 por litro tanto para las bencinas de todos los octanajes como para el diésel. Esta cifra corresponde al «mínimo técnico» legal permitido por el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), logrando contener de forma transitoria las estimaciones iniciales de los analistas, que proyectaban disparadas de hasta $90 por litro en el caso del petróleo.



Medidas gubernamentales y contención fiscal



El ajuste de este jueves responde a variables internacionales complejas, principalmente asociadas a la inestabilidad en Medio Oriente y al encarecimiento de los fletes de refinados. Para absorber el impacto, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, detalló que el Estado está asumiendo un subsidio directo cercano a los $170 por cada litro de diésel. Solo durante esta semana, el funcionamiento del MEPCO le significará un costo fiscal al Fisco de 80 millones de dólares.

De forma paralela, el Ejecutivo anunció el ingreso al Congreso de un proyecto de ley con discusión inmediata —apodado de forma preliminar como «Ley Frenazo»—. Esta iniciativa busca establecer por un plazo fijo de 90 días un techo máximo de $20 por litro para cualquier variación futura (ya sea al alza o a la baja), otorgando una ventana de adaptación gradual frente a los shocks energéticos externos.



Impacto duplicado y preocupación en la Región de Magallanes



La confirmación del nuevo aumento de combustibles impacta de manera especialmente sensible a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. La zona austral del país ya sufre las consecuencias de valores estructuralmente más altos debido a la condición de aislamiento geográfico, por lo que este nuevo golpe económico se introduce en un clima de alta complejidad social.

La noticia del incremento de $40 por litro llega precisamente en medio del paro indefinido encabezado por la Unión de Transportistas de Magallanes (UTRAMAG) en los accesos de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir. Para las agrupaciones gremiales locales, el anuncio del tope fiscal y la ley de contención resultan «insuficientes», manteniendo firme su petitorio de congelar completamente el valor del diésel y reestructurar el cobro del impuesto específico para mitigar las desventajas de la cadena logística en el extremo sur del país.

Se espera que las estaciones de servicio de la capital regional registren una alta afluencia de vehículos durante las jornadas del martes y miércoles, previo a que los surtidores cambien sus precios en la medianoche del jueves.