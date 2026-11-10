Índice de Costos del Transporte registró una variación mensual de 3,3% en octubre de 2026.

El resultado se explicó, principalmente, por el incremento del grupo combustibles.

En octubre de 2026, según informó esta mañana el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el Índice de Costos del Transporte (ICT) presentó un aumento mensual de 3,3%, acumulando 15,6% en lo que va del año.

La variación del mes se explicó, principalmente, por el incremento del grupo combustibles (12,3%), que incidió 3,507 puntos porcentuales (pp.) sobre la variación mensual del ICT general.

En tanto, servicios financieros registró una variación mensual de 0,7%, con una incidencia de 0,038 pp., mientras que servicio de mantenimiento y reparación del vehículo anotó una variación mensual de 0,1%, con una incidencia de 0,005 pp.

Por su parte, repuestos y accesorios para el funcionamiento y mantención del vehículo presentó nula variación mensual a un decimal, con una incidencia de 0,004 pp.

A su vez, servicios relacionados a la circulación del transporte consignó nula variación mensual a un decimal, con una incidencia de 0,003 pp.

Finalmente, recursos humanos presentó una variación mensual de -0,5%, con una incidencia de -0,245 pp.

Los resultados completos del ICT correspondientes a octubre de 2026 están disponibles en www.ine.gob.cl.



Ver:



Boletín Índice de Costos del Transporte (ICT) octubre de 2026