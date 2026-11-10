Paro indefinido de camioneros en Magallanes: bloqueos selectivos en Ruta 9 Norte generan alerta por desabastecimiento.





PUNTA ARENAS – Martes 10 de noviembre de 2026 – La Unión de Transportistas de Magallanes (UTRAMAG) mantiene, de forma indefinida, las movilizaciones y bloqueos selectivos de rutas en la Región de Magallanes. La medida, que forma parte de un descontento a nivel nacional, afecta principalmente la cadena logística del transporte de carga comercial, mientras se registran las primeras aglomeraciones en estaciones de servicio de la zona urbana.

El presidente de UTRAMAG, Jaime Cárdenas, señaló que la protesta responde a la falta de avances tras la entrega de un petitorio formal presentado a las autoridades en abril. El dirigente informó que viajará a Santiago para sumarse a reuniones con representantes del Gobierno y buscar destrabar el conflicto. El gremio proyecta la concentración de entre 60 y 100 camiones durante las próximas horas.

Jaime Cárdenas afirmó que el 8 de abril la Confederación Centro Sur presentó al Gobierno un planteamiento de 11 puntos, y que después se enviaron comunicaciones a los ministerios de Economía, Hacienda y Transportes sin una respuesta concreta del Ejecutivo.



Bloqueos selectivos y puntos críticos en las rutas



El principal punto de manifestación se concentra en el kilómetro 50 de la Ruta 9 Norte, donde cerca de medio centenar de camiones permanecen apostados de manera indefinida. Los manifestantes mantienen un bloqueo estricto y exclusivo para camiones de carga comercial que intentan dirigirse hacia la región, los pasos fronterizos o conectar con la Ruta CH-255.

Para mitigar el impacto en la ciudadanía, los transportistas implementaron un paso regulado que permite el libre tránsito de vehículos menores, buses de pasajeros y vehículos de emergencia. Sin embargo, estas medidas de control y vigilancia ya se extendieron de forma paralela a los accesos principales de Puerto Natales y Porvenir. A la entrada del acceso a Puerto Natales un grupo de 20 camioneros estacionados en la berma de la ruta, esperan respuestas a sus demandas.



Preocupación urbana e impacto en la comunidad



A pesar de que el tránsito de pasajeros está habilitado, los cortes iniciales y la instalación de barricadas generaron alarma en la población local. Durante las últimas horas, se reportaron severos atochamientos y el colapso temporal de diversas estaciones de servicio (bencineras) en Punta Arenas, impulsados por el temor generalizado a un eventual desabastecimiento de combustible y productos básicos.



Demandas gremiales ante el Gobierno de José Antonio Kast



La movilización de UTRAMAG responde a un conflicto de alcance nacional provocado por las sucesivas alzas en el precio del diésel bajo la administración del Presidente José Antonio Kast. El petitorio de los transportistas se divide en tres ejes fundamentales:

1. Congelamiento del Diésel: Exigen detener temporalmente las alzas del petróleo diésel y reestructurar de manera urgente el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO).

2. Impuesto Específico: Solicitan la eliminación de este gravamen para el transporte de carga comercial o, en su defecto, una redistribución del impuesto hacia sectores exentos como las industrias navieras y aerolíneas.

3. Petitorio Local: A nivel regional, demandan el compromiso de las autoridades para la construcción y habilitación de un aparcadero oficial para camiones de carga pesada en la comuna de Punta Arenas.

El desarrollo y la continuidad de las movilizaciones en la zona austral del país quedarán supeditados de manera directa a los resultados de las mesas de diálogo que la directiva nacional de los camioneros sostendrá durante este martes en el Palacio de La Moneda.