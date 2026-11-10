Chile conectado hasta el fin del mundo: ruta Vicuña Yendegaia entra en su fase final de construcción.

TIERRA DEL FUEGO – Martes 10 de noviembre de 2026 – El Ministerio de Obras Públicas (MOP), en un trabajo conjunto con el Cuerpo Militar del Trabajo (CMT), consolidó un avance trascendental en la construcción de la Ruta Vicuña-Yendegaia. Esta obra de infraestructura estratégica tiene como objetivo conectar de manera definitiva a Punta Arenas con Puerto Williams a través de un sistema bimodal (terrestre y marítimo), marcando un hito en la integración territorial del extremo austral de Chile.

Un impacto histórico en conectividad y desarrollo

La puesta en marcha de esta ruta transformará radicalmente el transporte en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Entre sus principales beneficios destacan:

Reducción drástica de tiempos: El viaje entre Punta Arenas y Puerto Williams disminuirá de aproximadamente 32 horas a solo 12 horas .

El viaje entre Punta Arenas y Puerto Williams disminuirá de . Eficiencia logística: Significaría una importante baja en los costos de transporte de carga y pasajeros.

Significaría una importante baja en los costos de transporte de carga y pasajeros. Impulso económico: Abrirá nuevas oportunidades para el desarrollo del turismo internacional y local, mejorando la calidad de vida de los habitantes de las zonas más aisladas del país.

Inspección en terreno de la fase final

El proyecto ya ha ingresado a su etapa de culminación con el desarrollo de las fases XII, XIII y XIV, las cuales contemplan la ejecución de los últimos 28 kilómetros del trazado.

Para supervisar los avances en este complejo escenario geográfico, un equipo técnico del MOP, encabezado por el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, se desplegó en el sector de Tierra del Fuego. Las autoridades constataron en terreno el progreso de las faenas que permitirán unir los frentes de trabajo y completar el diseño original de la ruta.

Con este hito, el Ministerio de Obras Públicas reafirma su compromiso de seguir construyendo caminos con un profundo sentido de soberanía, integrando territorios y haciendo patria en los rincones más extremos del territorio nacional.