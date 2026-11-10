Avanza la construcción de muelle en Bahía Fildes en Territorio Antártico Chileno.

En el marco de su visita a la Región de Magallanes, el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, encabezó una visita inspectiva a las labores de carga del buque Sargento Aldea, dando inicio formal a la segunda temporada estival de construcción del nuevo muelle en Bahía Fildes, una de las obras de infraestructura más relevantes que ejecuta el MOP en el continente blanco.

La autoridad verificó en terreno el proceso logístico que permitirá reactivar las faenas durante la temporada 2026-2027, destacando el despliegue humano y técnico que hace posible avanzar en este proyecto estratégico para la conectividad y presencia de Chile en la Antártica. Actualmente, la obra registra un 43% de avance físico acumulado, luego de una primera temporada en la que se concretó la instalación del campamento permanente, talleres, sistemas de apoyo y maquinaria pesada, además de alcanzar la ejecución de prácticamente la totalidad de los muros de contención contemplados en esta etapa.

Para asegurar la continuidad de los trabajos, en Bahía Fildes se mantiene un importante stock de materiales, incluyendo 2.387 metros cúbicos de relleno granular, losas y muros de hormigón armado listos para su montaje, además de 40 toneladas de tablestacas estructurales, a lo que se sumarán otras 60 toneladas que serán transportadas en esta nueva campaña logística.

La temporada contempla la movilización de 11.000 toneladas de carga entre noviembre de 2026 y marzo de 2027, mediante un operativo coordinado con la Armada de Chile que incluirá 19 comisiones marítimas.

Sólo el Sargento Aldea realizará cinco viajes transportando más de 6.000 toneladas, mientras que los remolcadores Janequeo, Galvarino y Lientur completarán el traslado del material restante necesario para la construcción de esta infraestructura, de acuerdo a la «Operación Base Soberanía» desarrollada por la Armada de Chile.