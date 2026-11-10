El secreto mejor guardado de la Patagonia: Lluvia Acida | Juan Salvador Miranda | Opinión

La música tiene esa capacidad única de hacer viajar en el tiempo. Estar parado en medio de las ruinas del Frigorífico Bories y escuchar el disco La Idea te conecta de inmediato con los años de la Federación Obrera de Magallanes. Lo mismo pasa con Archipiélago Coloane: la música logra atrapar ese paisaje austral extremo —el viento constante, el mar picado, el hielo— y traducirlo exactamente como lo escribió Francisco Coloane.

La Patagonia no deja de sorprender por su historia, su geografía y su cultura. En ese escenario, el dúo de música electrónica Lluvia Ácida es una de sus propuestas más interesantes.

Fundado en Punta Arenas en 1995 por Héctor Aguilar y Rafael Cheuquelaf, este proyecto lleva casi tres décadas convirtiendo la identidad del extremo sur en sonido. A través de la autogestión y sellos independientes, han armado un catálogo enorme que aborda desde la memoria social (Puntarenazo) y los pueblos originarios (Kuluana), hasta la literatura local y bandas sonoras de cine (Cacique Mulato).

No es casualidad que hayan ganado el Premio Pulsar a Mejor Artista de Música Electrónica en 2022, ni que ostenten un récord insólito: ser la única banda en el mundo que ha tocado dos veces en la Antártica. Lluvia Ácida no solo hace música electrónica desde la periferia; hace que el aislamiento geográfico se escuche.