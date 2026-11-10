El precio de los combustibles en Magallanes y en el país durante 2026.

La evolución de los combustibles en Chile a lo largo de 2026 ha estado marcada por shocks internacionales severos y decisiones fiscales críticas, acumulando alzas históricas que han llevado los precios a máximos históricos a nivel nacional y en especial en la Región de Magallanes.

A continuación se detalla la trayectoria del mercado desde marzo hasta noviembre de 2026:

El «Bencinazo» Histórico de Marzo.

El año inició con una estabilidad relativa, pero el panorama cambió drásticamente a finales del primer trimestre debido a la reactivación del conflicto en Medio Oriente, que disparó el crudo Brent un 54%.

El hito del 26 de marzo: El Gobierno del Presidente José Antonio Kast modificó los parámetros del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO). Con el fin de reducir el gasto fiscal, se recortaron los subsidios estatales de la fórmula.

El Gobierno del Presidente José Antonio Kast modificó los parámetros del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO). Con el fin de reducir el gasto fiscal, se recortaron los subsidios estatales de la fórmula. Impacto inmediato: El país vivió la mayor alza registrada en una sola semana: la gasolina de 93 octanos subió cerca de $370 por litro, mientras que el diésel experimentó un salto súbito de $580 por litro. Al iniciar marzo, la de 93 promediaba $1.210 y el diésel $968; tras el reajuste, superaron con creces la barrera de los $1.500.

Estabilización y Techo Volátil – Abril – Agosto de 2026.

Luego del impacto inicial, los meses medios del año mostraron un comportamiento oscilante:

Junio: Los precios de la gasolina tocaron un máximo de $1.600 por litro a nivel general.

Los precios de la gasolina tocaron un máximo de a nivel general. Invierno: Se observaron algunas semanas de contención e incluso bajas marginales asociadas a una apreciación temporal del peso chileno. Hacia mediados de agosto, el precio promedio nacional de la bencina se estabilizó transitoriamente en torno a los $1.451 por litro.

La Ola del Segundo Semestre – Septiembre – Noviembre.

A partir de la segunda mitad de septiembre, las tensiones geopolíticas internacionales y un dólar más fuerte reanudaron la presión alcista.

Octubre: La gasolina subió un 4,5% mensual , acumulando un incremento del 26,2% en lo que va del año . Por su parte, el diésel subió un 12,3% en un mes , consolidando un alza anual acumulada del 53,5% hasta octubre . Esto impulsó la inflación anual (IPC) hacia el 4,5%.

La gasolina subió un , acumulando un incremento del . Por su parte, el diésel subió un , consolidando un alza anual acumulada del . Esto impulsó la inflación anual (IPC) hacia el 4,5%. Noviembre: El mes comenzó con la gasolina de 95 octanos bordeando los $1.524 por litro a nivel nacional. Al sumar la trayectoria neta desde el cambio de mando en marzo hasta inicios de noviembre, el incremento neto acumulado es de $380,3 adicionales por litro para la bencina de 93 y de $632,9 para el diésel .

El mes comenzó con la gasolina de 95 octanos bordeando los a nivel nacional. Al sumar la trayectoria neta desde el cambio de mando en marzo hasta inicios de noviembre, el incremento neto acumulado es de y de . La sexta alza consecutiva: Para el próximo jueves 12 de noviembre, se confirmó un reajuste límite de +$40 por litro, llevando a los combustibles a presionar la inflación de cierre de año hacia el 5% y detonando paros logísticos regionales en Magallanes.

Contraste de Precios en Noviembre de 2026

Debido al aislamiento y los costos de transporte, los precios reflejan brechas significativas por región:

Zona / Región Gasolina 93 (Promedio/L) Petróleo Diésel (Promedio/L) 📍 Región Metropolitana $1.532 $1.498 📍 Región de La Araucanía $1.707 $1.540 🐧 Región de Magallanes $1.665 $1.667

(Nota: Los valores de la tabla corresponden a la base previa al reajuste de $40 programado para este jueves 12 de noviembre).