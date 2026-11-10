INACAP ofrece cerca de 400 puestos de trabajo en Feria Laboral con más de 20 empresas participantes en Punta Arenas

La iniciativa contempla oportunidades laborales para jóvenes, personas que buscan reinsertarse en el mundo del trabajo y quienes desean cambiar de empleo. La actividad presencial se desarrolla entre las 09:00 y las 17:00 horas, mientras que la modalidad online estará disponible hasta el viernes.

Con cerca de 400 puestos de trabajo disponibles y la participación de más de 20 empresas, INACAP Punta Arenas desarrolla una nueva versión de su Feria Laboral, iniciativa que busca conectar a quienes se encuentran en búsqueda de empleo con empresas de distintos rubros productivos.

La actividad forma parte de una convocatoria que se realiza simultáneamente en todas las sedes de INACAP a lo largo del país, desde Arica hasta Punta Arenas, y que contempla tanto una modalidad presencial como una plataforma online para ampliar las posibilidades de postulación.

Así lo explicó Laura Álvarez, vicerrectora de INACAP Punta Arenas, quien destacó la importancia de esta instancia, especialmente considerando el complejo escenario laboral que enfrenta actualmente el país.

“Tenemos más de 20 empresas con cerca de 400 puestos de trabajo y, en la versión online, más de cinco empresas que algunas no pudieron estar presentes, pero además se puede postular a todos los cargos a lo largo de todo Chile”, señaló.

La feria presencial se desarrolla entre las 09:00 y las 17:00 horas y contempla una amplia variedad de oportunidades laborales, tanto para personas que buscan incorporarse por primera vez al mundo del trabajo como para quienes desean cambiar de empleo o llevan un tiempo prolongado buscando una oportunidad laboral.

Álvarez también destacó que esta iniciativa se desarrolla en alianza con la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), lo que permite articular esfuerzos entre el mundo empresarial y la institución de educación superior para generar alternativas concretas de empleabilidad.

“Llamamos a las personas a no desanimarse. Hay puestos de trabajo para jóvenes, para personas que quieren cambiar, para quienes hace mucho tiempo están buscando un empleo. Hay empleos de tiempo completo y de tiempo parcial”, manifestó.

Uno de los aspectos destacados de esta versión es que los asistentes no solamente podrán conocer las ofertas disponibles y postular directamente, sino que también tendrán acceso a servicios de apoyo para mejorar sus posibilidades de inserción laboral.

En ese sentido, la vicerrectora invitó a quienes se encuentren buscando trabajo a acercarse a la sede, donde podrán acceder a orientación laboral y servicios de impresión de currículum, entre otras herramientas de apoyo.

Entre las empresas asistentes se encuentra Edelmag quienes en esta nueva feria laboral 2026, han abierto la posibilidad de vacantes para para prácticas profesionales lo cual es un buen inicio para incorporarse al mundo laboral, así lo explicó, Camila Cárdenas Analista de Recursos Humanos de Edelmag.

“Estamos felices porque este tipo de instancias nos permite estar mucho más cerca de la comunidad. Este años estamos dando énfasis a las practicas laborales, bajo el nombre de Energía en Práctica, y que año a año comienza en enero, por ende para aquellas personas que estén interesadas en realizar sus prácticas, aquí los estaremos esperando”.

Quienes también estuvieron presentes en la feria fue Natura & Avon a través de su gerente de negocios María Luisa Muñoz, quien agradeció la instancia de estar presente en una de las ferias laborales más importantes de Chile, «Estamos en Punta Arenas y Ayzen con más de 2 mil consultoras y nuestra misión es entregarles a las personas herramientas para que pesar de tener un trabajo estable obtener mayor independencia económica. Para aquellas personas que se vean interesadas en estos productos pueden acercarse a nuestro stand donde las orientaremos con toda la información necesaria», dijo Muñoz

La modalidad online en la feria laboral, en tanto, se encuentra disponible desde el lunes y se extenderá hasta este viernes, permitiendo que personas de Magallanes y de otras regiones puedan revisar las ofertas y postular a oportunidades laborales en distintos puntos del país.

De esta manera, la Feria Laboral INACAP busca transformarse en un espacio de encuentro entre trabajadores y empresas, entregando alternativas concretas en un escenario donde el acceso al empleo continúa siendo una de las principales preocupaciones de muchas familias.