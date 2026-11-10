Servicio Nacional de Migraciones pone al día los reglamentos de la Ley de Migraciones.

El Servicio Nacional de Migraciones concluyó la revisión y adecuación de cinco normativas pendientes desde febrero de 2022.

Las nuevas medidas regulan desde la residencia temporal de trabajadores agrícolas hasta un histórico procedimiento administrativo para personas apátridas.

SANTIAGO, Chile – El Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) anunció la conclusión de la revisión y adecuación de cinco reglamentos clave que se encontraban pendientes desde la entrada en vigor de la Ley 21.325 en febrero de 2022. Estas normativas regulan las subcategorías de residencia temporal, el procedimiento de multas, la condición de apatridia, los derechos por trámites migratorios y la gratuidad para ciertas actividades remuneradas de turistas.

El Director Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, destacó que este es un avance significativo hacia una normativa más robusta y clara. «Era una deuda pendiente que no podía persistir; la legislación finalmente se pone al día como corresponde», señaló la autoridad.

Principales ejes de la actualización normativa

Protección a la infancia: A través del Decreto 177, se introduce un control estricto en la acreditación de vínculos familiares para la entrega de residencias temporales a niños, niñas y adolescentes (NNA) por razones humanitarias o de reunificación, enfatizando el resguardo de menores no acompañados.

A través del Decreto 177, se introduce un control estricto en la acreditación de vínculos familiares para la entrega de residencias temporales a niños, niñas y adolescentes (NNA) por razones humanitarias o de reunificación, enfatizando el resguardo de menores no acompañados. Impulso al sector agrícola y laboral: Recogiendo las inquietudes de los empresarios de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), se amplió de 6 a 10 meses el periodo de residencia para trabajadores de temporada y se incorporó la firma electrónica para la validación de contratos.

Recogiendo las inquietudes de los empresarios de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), y se incorporó la firma electrónica para la validación de contratos. Intercambio académico y cultos: El Decreto 177 sumó subcategorías para pasantías, investigaciones y estudios postdoctorales, además de regular —en coordinación con el Arzobispado de Santiago— los permisos para miembros de iglesias extranjeras.

El Decreto 177 sumó subcategorías para pasantías, investigaciones y estudios postdoctorales, además de regular —en coordinación con el Arzobispado de Santiago— los permisos para miembros de iglesias extranjeras. Reconocimiento de la apatridia: Por primera vez en la historia de Chile, se establece un procedimiento administrativo específico para reconocer la condición de personas apátridas (no consideradas nacionales por ningún Estado), alineando al país con los compromisos internacionales de protección.

Por primera vez en la historia de Chile, para reconocer la condición de personas apátridas (no consideradas nacionales por ningún Estado), alineando al país con los compromisos internacionales de protección. Modernización y recaudación: Se adecuó el pago de multas mediante plataformas electrónicas. Asimismo, se modernizó la regulación de cobros por derechos migratorios vigente desde 1995, adaptando los criterios a la realidad actual.

Finalmente, las nuevas disposiciones establecen que los participantes de competencias deportivas internacionales y eventos culturales o científicos que ingresen como turistas podrán obtener, de forma excepcional y gratuita, una autorización para desarrollar actividades remuneradas esporádicas.