PDI incauta más de 3,5 kilos de clorhidrato de cocaína en Punta Arenas: droga fue avaluada en $70 millones

Un hombre de nacionalidad colombiana fue detenido en flagrancia por el delito de tráfico ilícito de drogas y quedó en prisión preventiva tras ser formalizado en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas.

Un importante procedimiento antidrogas concretaron detectives de la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI) de Punta Arenas, que permitió incautar más de 3,5 kilogramos de clorhidrato de cocaína, evitando que aproximadamente 3.500 dosis de esta sustancia llegaran al mercado ilícito de la Región de Magallanes.

El operativo se desarrolló en el marco del trabajo coordinado entre la PDI y el Ministerio Público, orientado a combatir el ingreso y la comercialización de sustancias ilícitas en la zona.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la policía civil, el procedimiento fue resultado de labores de perfilamiento y análisis efectuadas por los detectives, quienes detectaron a un hombre de nacionalidad colombiana, mayor de edad, que transportaba cinco bloques de la sustancia ilícita.

En el operativo también participó el ejemplar canino Haru, cuyo trabajo se sumó a las diligencias investigativas que permitieron concretar la detención del individuo en flagrancia por el delito de tráfico ilícito de drogas.

Desde la PDI precisaron que la droga decomisada fue avaluada en aproximadamente 70 millones de pesos en el mercado ilícito, destacando que su incautación permitió impedir que llegara a manos de microtraficantes y consumidores de la región.

Finalmente, el imputado fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Punta Arenas durante esta jornada, donde, tras la correspondiente audiencia, se decretó la medida cautelar de prisión preventiva.