Parque del Estrecho presentó su modelo de gestión patrimonial en Santiago y abordó futura exhibición de cañones históricos.

Miércoles 11 de noviembre 2026.- El modelo de gestión del Parque del Estrecho de Magallanes fue presentado en Santiago como parte de un encuentro que reunió experiencias nacionales e internacionales dedicadas a la conservación y administración de espacios de valor histórico y cultural. Sus directoras, Andrea Téllez y Jamie Twyman, fueron invitadas a compartir el trabajo desarrollado en el recinto, donde la protección del patrimonio convive con actividades turísticas, educativas y de acercamiento de la comunidad a la historia de este territorio.

El conversatorio “Experiencias de gestión sostenible en áreas e inmuebles patrimoniales”, fue organizado por la Subsecretaría del Patrimonio Cultural. La jornada permitió conocer distintas formas de administración patrimonial, con especial atención a las alianzas público-privadas y a los desafíos que enfrentan estos espacios para conservarse y mantenerse abiertos al público.

Dentro de las experiencias presentadas estuvo Pueblos Mágicos de México, Nido Santa Lucía y la Zona Típica Población Obrero Ferroviario de San Bernardo. En este contexto, el Parque del Estrecho compartió la gestión de un territorio que reúne sitios de relevancia histórica, entre ellos Fuerte Bulnes y Ciudad Rey Don Felipe, asociados a distintos momentos de la historia del Estrecho de Magallanes.

“Nos llena de orgullo que la experiencia del Parque del Estrecho haya sido considerada para este encuentro. Detrás de cada espacio patrimonial hay una historia que merece ser conocida, pero también un trabajo permanente para conservarla y mantenerla viva. Queremos que quienes visiten el parque puedan acercarse a la historia de este territorio, recorrer sus espacios y comprender por qué es tan importante cuidarlos para las próximas generaciones”, resaltó la directora ejecutiva del parque, Andrea Téllez.

La participación en el conversatorio también permitió intercambiar experiencias sobre los desafíos de administrar sitios históricos y generar condiciones para su conservación a largo plazo.

“Los sitios patrimoniales necesitan estar vivos y tener un sentido para las personas que los visitan. Nuestro desafío es que la historia del Estrecho no permanezca solamente en los libros, sino que pueda descubrirse y comprenderse a través de cada recorrido. Compartir nuestra experiencia nos permite aprender de otras formas de gestión y seguir trabajando para que las futuras generaciones también puedan conocer y disfrutar este lugar”, expresó la directora del parque, Jamie Twyman.

Reuniones con autoridades y la futura exhibición de cañones históricos

La visita a Santiago también contempló reuniones con el Subsecretario del Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda, y el Subsecretario de Bienes Nacionales, Javier Peró. En estas instancias se abordaron materias relacionadas con la administración del recinto, las condiciones de la concesión y las posibilidades de colaboración entre el sector público y privado para continuar desarrollando proyectos patrimoniales.

Uno de los temas tratados fue la futura exhibición de los dos cañones de bronce encontrados en diciembre de 2019 en el sitio arqueológico Ciudad Rey Don Felipe, también conocido como Puerto del Hambre, uno de los lugares históricos que forman parte del Parque del Estrecho.

Las piezas, fabricadas en 1581, habrían pertenecido a la expedición de Pedro Sarmiento de Gamboa, quien fundó el asentamiento español en 1584. El hallazgo se produjo durante una campaña de investigación arqueológica en la que participó la historiadora Soledad González, junto a un equipo de investigadores de distintas universidades.

“Cuando hablamos de patrimonio, hablamos de historias que todavía tienen mucho que contarnos. Los cañones encontrados en Rey Don Felipe son un ejemplo de ello. Fueron fabricados hace más de cuatro siglos y hoy tenemos la posibilidad de trabajar para que ese testimonio pueda ser conocido por quienes visitan el parque. Nuestro interés es que estos descubrimientos no permanezcan alejados de las personas, sino que ayuden a comprender lo que ocurrió en este lugar y por qué su historia merece ser conservada”, agregó Andrea Téllez.

La posibilidad de presentar estos cañones al público permitiría acercar a los visitantes a un capítulo de la historia del Estrecho de Magallanes y dar a conocer parte de los resultados de las investigaciones arqueológicas desarrolladas en este territorio.