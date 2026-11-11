¿Cómo afecta el cambio climático a Magallanes? | Juan Salvador Miranda | Opinión

Quienes vivimos en la Patagonia lo sentimos a diario: el clima cambió. Pasamos de veranos secos y con un calor fuera de lo común a inviernos irregulares, donde la poca nieve y la poca escarcha alternan con periodos benignos y lluvias constantes que desafían la rutina regional.

Esta transformación altera profundamente tanto al campo como a la ciudad. Por un lado, las altas temperaturas estivales y los periodos de sequía puntual crean el escenario propicio para los incendios forestales. Por el otro, nuestras ciudades no siempre se diseñaron para recibir tanta agua concentrada en pocas horas, por lo que con estos eventos de precipitaciones extremas, el riesgo de inundaciones y colapsos urbanos es cada vez más real.

Esta transformación no es solo una sensación térmica; cuenta con respaldo científico. Un video clave para entender el fenómeno muestra al climatólogo Nicolás Butorovic explicando la evidencia del cambio climático en Magallanes. Su análisis, apoyado en los registros históricos de la estación Jorge Schythe del Instituto de la Patagonia (UMAG), confirma la alteración en los patrones de temperatura, viento y precipitación que hoy observamos en el día a día.

A esto se suma la incertidumbre en el mar. Existe una creciente preocupación por lo que ocurrirá con la pesca y la acuicultura. El aumento en la temperatura del agua altera el hábitat de crustáceos y otras especies de aguas frías, al tiempo que favorece las floraciones algales nocivas (marea roja) y la aparición de enfermedades en peces de cultivo, amenazando la sustentabilidad de la industria.

Video de Nicolás Butorovic: https://www.youtube.com/watch?v=KfPrN0F3Ybc