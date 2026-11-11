Enap obtiene utilidades por US$1.112 millones y alcanza sus mayores niveles de producción.

Enap registró utilidades por US$1.112 millones al 30 de septiembre de 2026, 119% más que los US$506 millones obtenidos en el mismo período del año pasado.

El EBITDA consolidado alcanzó los US$1.875 millones, un 83% superior a los US$1.023 millones registrados en igual período de 2025, de acuerdo con los resultados publicados en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Este desempeño está explicado principalmente por el contexto internacional de los precios de refinación, sumado a una mayor venta de producción propia enfocada en gasolinas, diésel y kerosene de aviación (productos de mayor valor agregado).

«Estos resultados combinan un ciclo internacional favorable para la refinación con avances sostenidos en variables operacionales en todas nuestras unidades de negocio, sumado a la reducción de nuestra deuda financiera y mejora en el mix de venta», señaló el gerente general de Enap, Julio Friedmann.

En los primeros nueve meses de 2026, la producción acumulada alcanzó 9 millones de metros cúbicos.

La evolución anual confirma una expansión sostenida de la producción de la compañía: 9 millones de metros cúbicos en 2022, 10,4 millones en 2023, 11 millones en 2024 y 12 millones en 2025.

Durante los primeros nueve meses del año Enap ha dado cumplimiento al calendario de pago de los dividendos solicitados por el accionista, que corresponden al 70% de las utilidades obtenidas en 2025.

La empresa seguirá enfocada en robustecer su disciplina operacional, en reducir sus costos y en disminuir su deuda financiera; tal como lo comprometió en la Junta de Accionistas de abril de 2026.