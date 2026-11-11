Profesoras y profesores de Porvenir declaran estado de alerta ante posible recorte de 8.500 horas pedagógicas y falta de información del SLEP para 2027.

El gremio denuncia incertidumbre respecto a la continuidad laboral, eventuales fusiones de cursos y el impacto humano detrás de los ajustes presupuestarios.

Exigen la instalación urgente de una mesa de trabajo antes del cierre de los plazos administrativos en diciembre.

PORVENIR, noviembre de 2026.– Una profunda preocupación e incertidumbre atraviesa el profesorado de la comuna de Porvenir frente a la proyección de la dotación docente para el año escolar 2027. A través de una intervención en Radio Porvenir, representantes de las y los docentes del Colegio de Profesores local denunciaron que, a la fecha, el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes no ha entregado respuestas concretas ni información transparente respecto de las condiciones laborales y estructurales que regirán el próximo período.

El principal foco de alarma radica en la proyectada reducción de aproximadamente 8.500 horas pedagógicas para 2027 en el servicio, junto con eventuales fusiones de cursos y posibles desvinculaciones. Desde el gremio advirtieron que este escenario de indefinición está generando un fuerte impacto emocional y angustia en las comunidades educativas, afectando de manera crítica a las profesoras que son sostenedoras de sus hogares.

Más allá de las cifras: el impacto humano y comunitario

Los representantes del magisterio local cuestionaron que la planificación se aborde únicamente desde los números y las horas lectivas, invisibilizando las consecuencias directas sobre las familias de los trabajadores y la calidad educativa de los estudiantes de Tierra del Fuego.

«Detrás de las cifras hay personas, familias y proyectos educativos que hoy están en vilo. No podemos permitir que se tomen decisiones administrativas sin transparentar quiénes sufrirán las consecuencias ni considerar la realidad de nuestros establecimientos», señalaron desde el sector docente.

Urge una mesa de trabajo antes de los plazos legales

De acuerdo con la normativa vigente, el proceso de planificación contempla instancias formales de revisión entre el SLEP y el Comité Directivo Local. No obstante, los docentes denunciaron que hasta ahora no se han concretado los espacios de participación y diálogo esperados para analizar las cargas horarias y las necesidades reales de cada escuela.

La inquietud del profesorado se agudiza frente al avance del calendario administrativo. Tras cumplirse el hito del 15 de octubre para la presentación del Plan Anual, el próximo 15 de diciembre vence el plazo legal para su sanción definitiva. Ante la premura de las fechas, el gremio exige al SLEP Magallanes la conformación inmediata de una mesa de trabajo que garantice certezas sobre la continuidad laboral y resguarde la estabilidad de la educación pública en Porvenir.