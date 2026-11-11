El músico y compositor Hugo Llerena vuelve a la región presentando su nuevo disco “Creo señor en Magallanes”.

Hugo Llerena regresa para presentar su segundo disco, una obra de jazz en la que combina elementos de la música argentina, la exploración personal y los recuerdos de una infancia en Punta Arenas, lugar donde inició su camino musical.

Nacido en Arequipa, Perú, llegó a Punta Arenas cuando tenía tres años. Allí creció y vivió hasta los 18. Cuando le preguntan de dónde viene él se identifica como magallánico.

Su relación con la música comenzó de pequeño, cuando recibió una guitarra y escuchaba el grupo anglosajón Green Day el cual estaba muy de moda por aquella época, poco imaginaba que ese primer interés lo llevaría a estudiar en el Conservatorio de música de la Universidad de Magallanes y posteriormente en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile.

Una tendinitis lo obligó a dejar la guitarra y acercarse a otros instrumentos, hasta encontrar en el piano un camino que terminaría marcando su desarrollo musical.

Su formación estuvo marcada por la tradición académica y la música escrita, un proceso que también le permitió descubrir el trabajo que implica construir una obra, escribir partituras, hacer arreglos instrumentales, coordinar a los músicos que la interpretarán. Su primer disco comenzó a tomar forma en 2019 y, desde entonces, la composición se convirtió en una búsqueda cada vez más presente en su vida.

En sus trabajos reconoce algunas inquietudes que vuelven una y otra vez como la infancia, las canciones de cuna y la nocturnidad. Lejos de intentar evitar esas temáticas, ha comenzado a entenderlas como parte de las cosas que como artista le interesa explorar.

Su segundo disco, grabado y publicado durante este año, también recoge una relación particular con los sonidos de este lado de la cordillera. Aunque no se considera folklorista, reconoce en su música elementos de la zamba, el chamamé y el tango argentino. Son ritmos que, según explica, forman parte de un imaginario cultural compartido y que ha ido investigando y transformando a un recorrido artístico que busca un estilo propio .

Para Hugo, esa cercanía no es solamente geográfica: también está presente en las costumbres, los sonidos y las referencias culturales que atraviesan la vida en Magallanes.

“Hay muchas cosas de Punta Arenas que yo pensaba que todo el mundo reconocía y no es tan así”, reflexiona. “Eso me ha permitido tomar inspiración de sonidos, vivencias que son propias de quien creció en la ciudad a comienzos de los 2000s”.

La visita de Hugo Llerena tendrá un carácter especial para los músicos que lo acompañan. La formación que viajará a Magallanes está integrada por cinco músicos y, para varios de ellos, será la primera oportunidad de conocer la región. El propio Hugo reconoce que llevarlos es también una forma de retribuirles y de acercarlos a un lugar que considera importante en su historia.

Al músico le interesa conocer cómo recibirá su obra la gente del territorio que inspiró parte de su creación. No busca necesariamente una reacción determinada, le importa provocar algo en quien lo escucha “Creo que fue una región que se portó muy bien conmigo y quería dedicarle algo”, señaló.

Con ese espíritu, Hugo Llerena llega a Magallanes para presentar “Creo Señor en Magallanes”, un recorrido musical que tendrá cinco presentaciones entre Puerto Natales y Punta Arenas durante noviembre. Todas las actividades serán gratuitas y abiertas al público.

Puerto Natales

13 de noviembre: Edafón Coffee. 17:00 hrs.

14 de noviembre: Escuela de Música y Arte (EMA). 16:00 hrs.

Punta Arenas

18 de noviembre: Auditorio Ernesto Livacic, Universidad de Magallanes (UMAG).19:00 hrs.

20 de noviembre: Submarino Amarillo. 21:00 hrs.

21 de noviembre: Academia Groove. 18:00 hrs.

Esta iniciativa es posible gracias al Fondo Para el Fomento de la Música Nacional, Convocatoria 2026.