Más de 150 adultos mayores participaron de bingo dieciochero organizado por el Municipio de Punta Arenas

Con el objetivo de promover las habilidades cognitivas de los adultos mayores y promover y mejorar su salud mental y habilidades de memoria, el Municipio de Punta Arenas, desde la Unidad del Adulto Mayor dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), organizó un bingo dieciochero, en dependencias de la escuela Manuel Bulnes.

La actividad contó con más de 150 personas, participantes de 38 clubes de adulto mayor del sector sur de la comuna.

“Lo que estamos trabajando en la Municipalidad es justamente buscar la mayor cantidad de actividades que permitan que nuestros vecinos, sobre todo los adultos mayores, lo pasen bien. Ellos sufrieron mucho con el encierro de la pandemia y con estas actividades, lo que buscamos es que se reencuentren con sus amigos, que hagan nuevos amigos y que vuelvan a tener esta autonomía que quedó muy refrigerada”, afirmó el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich.

Los bingos se seguirán realizando en distintos lugares, para que participen los adultos mayores de los distintos sectores de la comuna.

“Es muy bueno, para salir un poco de la rutina de tanto encierro. Me gusta, es muy bueno poder compartir con las amigas, es muy bonito, muy agradecida por la invitación”, indicó Eva Hernández, una de las asistentes.

En tanto, Emiliana Hernández, del Club Las Heroínas, señaló que este tipo de actividades son muy positivas. “Estupendo, muy bueno. Y sabes que me gustó la organización, que te esperen, te reciban, que te traigan, porque cuando uno ya está vieja, no ve, no puede caminar bien, así que espectacular. Todas las actividades que han hecho yo las encuentro estupendas”.

Entre los beneficios a nivel social de este tipo de actividades se encuentra el contribuir a mejorar la autoestima de los participantes, prevenir el aislamiento social y promover la socialización entre sus pares, entre otros.

En tanto, a nivel físico y cognitivo, promueve la coordinación de algunos de los sentidos como visión, tacto y audición, mejora la atención y la concentración además del tiempo de reacción, ayuda a repasar el lenguaje matemático, reteniendo los diferentes números que se van cantando.