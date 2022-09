Declaración de la Coordinadora Social de Magallanes sobre resultado del plebiscito del 4 de septiembre

A la luz del resultado del plebiscito de salida en donde la ciudadanía rechazó la propuesta presentada por la Convención Constitucional, la Coordinadora Social de Magallanes declara lo siguiente:

Desde el inicio de este proceso esta Coordinadora ha articulado los esfuerzos y las visiones de quienes habitando el territorio austral, anhelamos transformaciones profundas para un Chile abrumado de injusticias, inequidades, y un malestar social que, a pesar de haber estallado en 2019, este domingo no se reconoció en la propuesta que levantó la institucionalidad democrática del país.

Desde su origen, esta organización ha recogido sentires y opiniones de buena parte de la ciudadanía magallánica en instancias desplegadas en todas las provincias de la región, con encuestas, conversatorios, charlas y talleres. Ha sido un espacio de articulación activa entre personas y organizaciones de la sociedad civil en torno al proyecto constituyente, y ha acompañado durante todo el proceso de redacción de la propuesta constitucional a la ex Convencional Constituyente por Magallanes Elisa Giustinianovich Campos.

Que la propuesta de la Convención que se sufragó este domingo acogió casi en su totalidad el Mandato Popular encomendado a nuestra representante, quien defendió como nadie las convicciones y sueños de nuestra articulación por un Estado Regional, Ecológico, Plurinacional y transversalmente feminista. Sin embargo, aceptamos, y será parte de nuestra reflexión y autocrítica el buscar el porqué esta propuesta, por múltiples factores, no tuvo respaldo en la comunidad.

Como Coordinadora Social creemos que este proceso que Chile ha iniciado debe continuar con la vocación de transformación y cambios sociales que la ciudadanía demanda a través de una Nueva Constitución, y no solo a través de reformas. Por lo tanto, los siguientes pasos de la institucionalidad en este camino deben considerar una participación plena, activa, e incidente de toda la ciudadanía, y tomar acciones urgentes y robustas para educar e informar de forma adecuada, rigurosa, oportuna y pluralista, y evitar a toda costa la desinformación masiva y constante que caracterizó toda la campaña del Rechazo desde que se inició la Convención y especialmente durante estos dos últimos meses, por los nocivos e irreparables efectos que ésta tuvo en la deliberación democrática.

Está claro que los que invirtieron miles de millones en la campaña del Rechazo buscan tomar control del proceso constitucional, sólo para impulsar los cambios mínimos que sigan beneficiando a la élite y el empresariado rentista, y que no quiere cambiar el actual modelo que mantiene al país en una situación de extrema desigualdad en todos los ámbitos. Y frente a esto, nos seguiremos oponiendo. No aceptaremos la perpetuación de la constitución de Pinochet, Guzmán y Lagos.

Nuestra coordinadora está formada por movimientos sociales e individuos que luchan por el cambio social, y seguiremos en consecuencia fortaleciendo nuestros movimientos y apoyándonos mutuamente. A la vez que nos mantendremos vigilantes a las maniobras y manipulaciones de los que -empoderados por un resultado electoral que no les pertenece- quieran imponernos fórmulas antidemocráticas o simplemente acallar este ciclo instituyente que continúa abierto.

Finalmente, quisiéramos expresar nuestras infinitas gracias a todas las personas que trabajaron con empeño para avanzar en construir una sociedad basada en una Constitución realmente democrática, y especialmente a nuestra querida Convencional Elisa Giustinianovich Campos por dejar en pausa su vida personal y comprometerse a defender de una forma tan genuina, honesta e inquebrantable nuestros sueños por un Chile más justo: tu fulgente desempeño, esfuerzos y ternura no serán olvidados.

Después de más de dos años de un trabajo firme y comprometido, esta organización recoge el resultado de este plebiscito para reflexionar y repensar nuestra misión como plataforma para la incidencia de la ciudadanía en el proceso constituyente, con la esperanza de alcanzar un proyecto con vocación de mayoría. Nuestra convicción y espíritu solidario, igualitario, cooperativo, constructivo, feminista, no sexista, ecológico, intercultural y profundamente humanista no ha sido derrotado, y ahora sabemos que en ese sueño nos acompañan Movimientos Sociales Constituyentes de todo el país.

Seguimos y sigamos adelante con todas las fuerzas de la historia.