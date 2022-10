Conocido atleta y profesor participará en popular corrida con el apoyo de RedSalud y Mindep/IND

Sergio Aguilar, un experimentado atleta regional, será uno más de los participantes del Austral Patagonia Running Festival; tras meses de ardua preparación, que fueron reconocidos por la Secretaría Ministerial del Deporte y el Instituto Nacional del Deporte de Magallanes, y la Clínica RedSalud Magallanes, que gestionaron su inscripción en la competencia.

Este sábado 8 de octubre se realizará la segunda versión del Austral Patagonia Running Festival, la competencia que pone la belleza de la región de Magallanes y la Antártica Chilena bajo el radar de deportistas de distintas partes del mundo que se desplazan para correr alrededor del Parque Nacional Torres del Paine en diferentes niveles: desde los 5 a los 50 kilómetros.

Nuestra región estará representada entre otros actores por el profesor de educación física y reconocido atleta regional Sergio Aguilar Rojas, cuya ardua preparación de varios meses fue reconocida por la Seremi de Deportes y el Instituto Nacional del Deporte de Magallanes y el financiamiento de la inscripción que fue realizada por Clínica RedSalud Magallanes.

“Estoy totalmente agradecido y emocionado por este apoyo, me cayó absolutamente de sorpresa, ya que es muy complejo que te ayuden cuándo no estás a la vista de los estamentos deportivos. Además, cuándo eres profesor se complica más los entrenamientos y la preparación, por lo mismo, también le quería agradecer a Xinerlink que me apoyó un montón en mi preparación”, afirmó contento Sergio Aguilar, quien cuenta los minutos para que se inicie la competencia.

“Esto es un premio al esfuerzo y dedicación que esperamos replicar en diferentes instancias y disciplinas deportivas ya que no siempre los recursos están al alcance de los y las deportistas para asistir a este tipo de eventos; de esta manera motivamos y también valoramos a los atletas y deportistas que de manera autónoma buscan superarse día; cumpliendo nuestro rol de promover una cultura del movimiento», comentó Leonidas Hernández, secretario regional ministerial del Deporte.

“En RedSalud nos importa incentivar estilos de vida saludables, ya que es la mejor manera de prevenir enfermedades y tener una mejor calidad de vida, por eso quisimos aportar con este reconocimiento, con la visión de que a través de deportistas como Sergio inspiramos también a la comunidad a seguir sus pasos, a motivarse, a disfrutar del deporte”, explicó Carolina Saldivia, gerente de Clínica RedSalud Magallanes.