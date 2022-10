Senador Alejandro Kusanovic critica «exigencias más allá de lo razonable» para el proyecto de hidrógeno verde Faro del Sur

Revuelo ha causado el retiro del proyecto del parque eólico Faro del Sur –Punta Arenas- del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) de la región de Magallanes. Es decir, la obra que hubiera sido clave para la producción de hidrógeno verde en nuestro país, creada por HIF Chile y Enel Green Power Chile, no avanzará más por ahora. Las propias empresas cuestionaron las «observaciones de algunos organismos públicos (SEIA)» de que «sobrepasan el estándar habitual» y lo tildaron de «exigencias excepcionales». De hecho hasta el propio padre del Presidente Gabriel Boric, Luis Boric, indicó a través de tuiter que «me parecieron extrañas ciertas exigencias (…) hay normas en Chile y eso es lo que debe cumplirse; no se justifica ir más allá de dicha normativa». Sin embargo, la respuesta de la directora de la institución, Valentina Durán, fue que «las exigencias ambientales van aumentando con el tiempo». Ante el revuelo, el senador independiente pro RN por Magallanes, Alejandro Kusanovic, se refirió al retiro del proyecto en EmolTV. «Hay varios errores» comenzó diciendo. «Por un lado, aparentemente, hay cosas que no se entregaron y también hay una exigencia más allá de lo razonable que se les está pidiendo», comentó.





Para el parlamentario es crucial que, como parte de la ley de evaluación ambiental, se cree un «protocolo claro de cómo se tienen que hacer y qué se tiene que presentar en cada estudio de impacto ambiental, cosa de evitarnos las malas interpretaciones (…) porque al final este tema de evaluación ambiental está parando un montón de proyectos y están atrasando el desarrollo del país». El acusa una serie de «irregularidades» por no tener este protocolo, y además un alto grado de «incertidumbre» para los proyectos, especialmente en su región. «Ya tenemos el caso del cierre de Mina Invierno producto de un problema parecido, cosa que nos afectará en el futuro porque la energía está subiendo de precio». ¿Es un riesgo contra la inversión?, se le preguntó, a lo que Kusanovic respondió que «esto no es risgo, esto ya está pasando. Toda esta incertidumbre y sobre exigencia que nos estamos colocando incluso más allá de países desarrollados, nos está afectando terriblemente en nuestro desarrollo industrial y necesitamos empleo sobre todo en los momentos que vienen». El senador comentó, finalizando, que el protocolo debiera considerar hacer este trámite más simple y que, en ese sentido, «no podemos hacer distinciones si un proyecto es bueno o malo, el hidrógeno verde es una apuesta para ver si se puede hacer o no, no es la solución, esto no está comprobado (…) a todos los emprendimientos, a todas las ideas, hay que darle una certeza de que se pueden hacer las cosas cumpliendo ciertas cosas», concluyó.



Fuente: Emol