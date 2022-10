SEREMI de Agricultura de Magallanes entrega fertilizantes para producción hortícola de la región

“El compromiso del ministerio de agricultura en apoyar al sector agrícola nacional, especialmente a la agricultura familiar campesina, tiene como fin y prioridad reactivar la economía del sector, mitigar el alza de los precios y brindar seguridad alimentaria a los habitantes” dijo la Seremi de Agricultura, Irene Ramírez.

La titular de agricultura en la región, señaló que con el plan “Siembra por Chile” se ha avanzado como gobierno entregando una ayuda directa a 206 agricultores INDAP y No INDAP en toda la región de Magallanes y de la Antártica Chile, cuando se estima que, como antecedente, el precio de los fertilizante ha aumentado hasta en un 200% a nivel nacional según estimación entregada por el Banco Mundial

“Hoy entregamos 525 kilos de fertilizantes, con esta ayuda estamos avanzando con los compromisos de nuestro gobierno del Presidente Gabriel Boric, en el contexto de resguardar la producción de alimento, el cual va en ayuda directa del sector productivo ante el alza de insumos agrícolas. A la fecha hemos entregado 1.245 kilos y aún nos faltan más productores por entregar en la Región de Magallanes».

Los agricultores no INDAP son hasta el momento 11 beneficiarios productores de Punta Arenas y 4 en Natales, los que reciben sacos de 25 kilos de fertilizantes y cuya cantidad varía según la superficie agrícola que poseen. En esta oportunidad se entregaron a cinco productores, quienes por primera vez sienten el apoyo a su actividad productiva.

Juan Paredes Ruiz, agricultor de Punta Arenas manifestó, “Es una gran ayuda, ya que este año el fertilizante se puso prácticamente en un precio inalcanzable para el parcelero. Esta ayuda lo supe por una entrevista que le hicieron al ministro de agricultura. Entonces fui a la oficina del agro a consultar y me inscribí, así que estoy muy agradecido de las autoridades por la visión que tuvieron de ayudar a la gente que se dedica a la agricultura en esta zona”.

Doña Berta Barría, productora de habas, arvejas, nabos, papas, lechugas y grosellas expresa que la ayuda “viene muy bien, porque los fertilizantes subieron demasiado, así que felices, porque uno ya está en la tercera edad.”

Boris Mihovilovic, agricultor de productos tradicionales como acelgas y espinacas y quién se destaca por el uso de buenas prácticas agrícolas libres de agroquímicos, junto con realizar, además, innovación con nuevas especies como espárragos indicó que “este beneficio que entrega el ministerio de agricultura a los productores del país, porque estos no es solamente a nivel local, es un gran aporte a nuestra actividad, ya que hemos pasado las de “quico y caco”, con el tema de la pandemia, de no salir, de no vender, etc. ha habido como una desvalorización de nuestros predios, entonces la urea que es básicamente aportar vitaminas al terreno, es un gran aporte y se agradece”.

La inversión total en compra de fertilizantes para la región es sobre 36 millones de pesos, permitiendo llegar a un total de 206 productores, de los cuales 23 agricultores son de la provincia Antártica, todos beneficiarios de INDAP con la modalidad de fertilizante compost por $4.600.000; en tanto, en Última Esperanza han sido 77 agricultores los beneficiados, de los cuales, 45 optaron por el compost, 23 agricultores por agroquímicos y 9 productores por guano rojo, todos beneficiarios de INDAP con una inversión de $13.013.150.

En Tierra del Fuego, son 23 los agricultores que recibieron el apoyo, quienes en su totalidad escogieron el compost como fertilizante con una inversión de $4.600.000. Finalmente, en la provincia de Magallanes se está apoyando a 68 agricultores con una inversión de $12.239.487, de los cuales 61 productores recibirán fertilizantes agroquímicos y 7 compost, todos beneficiarios de INDAP.