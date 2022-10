Teatro Museográfico de la UMAG se presentará en el Museo del Recuerdo de Punta Arenas

Este domingo 30 de octubre desde las 16:00 horas vuelve el Teatro Museográfico al Museo del Recuerdo, tras las exitosas presentaciones que se llevaron a cabo el pasado domingo dentro del marco del Día de los Patrimonios. Se volverán a representar las piezas escénicas “Aynkan”, “Migración Golondrina” y “Casa de Modas”, que tratan sobre la esclavitud del pueblo Selk’ nam en Punta Arenas a fines del siglo XIX, la migración chilota en Magallanes y el quehacer de una sastrería a principios del siglo XX en nuestra ciudad. Cada obra tiene una duración de 20 minutos y pueden entrar aproximadamente 15 personas por función.

“Como equipo de trabajo estamos muy contentos por la cantidad de personas que pudieron vivir la experiencia durante el Día de los Patrimonios. Cerca de 300 personas tuvieron la oportunidad de presenciar estas historias que son parte de nuestra memoria local, que son las historias de nuestros padres, abuelos, antepasados y que en muchos casos han sido olvidadas”, destacó la directora del grupo de Teatro UMAG Nitzamé Mayorga. “Por otro lado nos sentimos muy afortunados que el equipo de Teatro Museográfico esté creciendo, contando con nuevas actrices y actores regionales, como Indira Jiménez, Daniela Ramírez, Tita Sánchez y Patricia Martínez”, destacó.

Otra de las actrices involucradas, Romina Barrientos Marzan, compartió sus impresiones sobre esta experiencia. “Entré al Teatro Museográfico por un afiche que me compartieron y me llamo la atención. Sin previa práctica teatral, decidí entrar y gracias a la guía y ayuda de mis compañeras he logrado transportarme en el tiempo, entrando en el mundo de la obra, vivir y sentir como tu personaje. Hallarse en aquel contexto del pasado me hace comprender los cambios de creencias estructuradas de pensamiento y costumbres que se ha tenido en esta zona”, reflexionó.

Por su parte, la actriz Daniela Ramírez (parte del eleco de “Aynkan”) destacó el valor de estas piezas teatrales. “El revivir la historia para que no se vuelvan a comentar errores del pasado, entender que el éste repercute de manera transversal en todas las acciones y tradiciones que llevamos con nosotras día a día. Como actriz me siento honrada de poder participar de este aporte para la memoria de nuestra región”, expresó. “Para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora en muchos sentidos, desde el proceso de ensayos, el compartir con el equipo, y entregar un poco de nosotras a la comunidad manteniendo viva la historia que alojan nuestros territorios. Feliz de ser parte de esto y que las personas lo hayan recibido con tanto cariño”, declaró su compañera de elenco Vania Riquelme Hernández.

Además de las funciones de este domingo, el próximo día viernes 25 de Noviembre a partir de las 20:00 hrs. se volverán a presentar estas obras en el Museo del Recuerdo, en el marco del evento “Museos de Medianoche”. La invitación es extensiva a toda la comunidad para revivir estos fragmentos de la historia magallánica mediante el teatro, siendo la entrada al Museo del Recuerdo totalmente gratuita.