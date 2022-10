Inauguran Centro PDI para la investigación en cibercrimen |“Estamos optimistas de que podemos construir un compromiso transversal por la seguridad”, señaló el Presidente Gabriel Boric

Este complejo policial forma parte de la estrategia para enfrentar la cibercriminalidad, cuyos pilares son: infraestructura, equipamiento, aumento de personal y capacitación.

Con la presencia del Presidente de la República, Gabriel Boric, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá y del Director General de la PDI, Sergio Muñoz, entre otras autoridades, se inauguró el edificio de la Jefatura Nacional de Cibercrimen en la comuna de Huechuraba.

En punto de prensa la ministra Tohá señaló que “esta inauguración no es solo la inauguración de un edificio, es lo que la PDI ha ido haciendo para prepararse para afrontar el Cibercrimen, para dotar a las policías de las condiciones para enfrentarlo y generar conciencia en la comunidad de la amenaza que existe y prepararnos para no ser vulnerables. Este es un paso que va en esa dirección, pero no va solo porque en este año también se ha avanzado en la aprobación de la ley de delitos informáticos, se está discutiendo la ley de ciberseguridad en el Congreso, se está formulando la política de Ciberseguridad en el país. Estamos avanzando en distintos frentes”.

Compromiso por la seguridad

En relación al compromiso transversal por la seguridad la ministra señaló que “la iniciativa de construir este compromiso por la seguridad es fruto de diversas conversaciones que hemos estado teniendo con las distintas fuerzas políticas, con alcaldes, alcaldesas, gobernadores, estas conversaciones no están empezando ahora, sino que estamos en una nueva etapa”.

También planteó que el primer paso de esa nueva etapa es tener reuniones con los partidos oficialistas, luego con los partidos de la oposición y plantearles esta idea y plan de trabajo.

“Vamos a proponerles que nombren a un representante la cámara y otro del senado y en paralelo vamos a tener otras conversaciones con alcaldes, gobernadores, también con el sector privado para establecer una agenda de seguridad que trabajemos en conjunto”.

“El ánimo que vemos en todos los sectores ha sido muy positivo y por eso estamos optimistas de que podemos construir este compromiso transversal”.

La ministra del Interior y Seguridad Pública precisó que la idea de construir un compromiso transversal es sobre todo “ponernos de acuerdo y recoger ideas de los distintos sectores, tenemos que ponernos de acuerdo entre todos y todas sobre cuáles son esos elementos que generan ese acuerdo. La invitación es a ir con esa disposición, hemos recibido propuestas de agenda legislativa de todos los sectores y vemos que en todas esas agendas hay puntos en común. Hay proyectos en los que se puede construir un impulso apoyado transversalmente”.

Cibercrimen

En el nuevo edificio del Cibercrimen de la PDI funcionará la Jefatura Nacional de Cibercrimen, que es la encargada de la coordinación y dar las directrices y promover estrategias en la investigación de los ciberdelitos, además de la Brigada Investigadora del Cibercrimen Metropolitana, que cuenta con el Equipo de Investigación de Delitos Informáticos y de Alta Complejidad (Ley 21.459 y delitos potenciados con el uso de internet); el Equipo de Investigación contra el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes en línea (grooming, adquisición, comercialización, almacenamiento y distribución de material de abuso sexual infantil); y Departamento Forense Digital, que se encargará del tratamiento de la evidencia digital y su análisis forense.