Ceremonia de conmemoración del Día de la Provincia de Ultima Esperanza se efectuó en Puerto Natales

Durante este miércoles, 16 de noviembre, en la conmemoración del Día de la Provincia, la Delegación Presidencial Provincial, desarrolló una solemne ceremonia en la que estuve presente la delegada presidencial regional, Luz Bermúdez Sandoval y diversas autoridades regionales y de la provincia, en la sede de la Iglesia Comunitaria “Gracia y Paz” de Puerto Natales.

La ceremonia se enmarcó dentro de los hechos históricos, los cuales indican que el navegante y explorador español, Juan Ladrillero, bautizó con el nombre de Última Esperanza al fiordo donde actualmente se ubica Puerto Natales, ya que era su “última esperanza” de encontrar el estrecho.

En esta oportunidad, en el segundo año de elección de hijo ilustre de la provincia, resultó merecedor del reconocimiento, José Raúl Ruiz Santana, profesor de educación general básica, ex gobernador, ex seremi de Gobierno, ex consejero regional y militante socialista. Dicho galvano y resolución con el nombramiento fue recibido por su nieta Isidora Ruiz Aguilar quien leyó un emotivo discurso de agradecimientos realizado por el hijo ilustre.

La delegada presidencial, Romina Álvarez, valoró el reconocimiento, señalando que se entrega a personas que han contribuido con su quehacer y han entregado lo mejor de sí para el desarrollo de la provincia y su gente.

Señaló que, “en Última esperanza, habitan grandes mujeres y hombres, que con esfuerzo, sacrificio, tesón y orgullo representan el alma y el espíritu de esta tierra”.

Agregó que, “reconocemos el trabajo que han hecho nuestros antepasados, la historia de provincia, sus estancias, la conformación sociopolítica de esta rica provincia, y es por ello, que al futuro destacamos y reconocemos esa historia”.

“Invitamos a pensar y soñar en el futuro, a conciencia de las y los ciudadanos que habitarán aquí, considerando que el Gobierno de Chile tiene el compromiso de trabajar arduamente por ámbitos como la salud, medio ambiente, por un desarrollo sustentable, por una provincia que piense y construya con su gente”, dijo la delegada.

Por su parte, la delegada presidencial regional, Luz Bermúdez resaltó que “es importante reencontrarnos, conectarnos, y recordarnos que somos comunidad, en este caso provincia, y eso es lo que los fortalece. La unidad va a permitir seguir sacando adelante con el cuidado que siempre han tenido, y nosotros como autoridades regionales también nos recuerda el desafío de descentralizar la región”.

En la ceremonia se realizó la presentación del libro, “Tradición Ganadera en el Fin del Mundo: Arquitectura y Oficios en Estancias de Última Esperanza”, por parte de la profesional de la unidad de Turismo de la Corporación Municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio, Loreto Cacciuttolo Provoste, quien entregó detalles del libro cuyo autor es Cristian Rodriguez Dominguez, de profesión arquitecto, oriundo de Temuco, quien ha demostrado un gran cariño y admiración por la región de Magallanes, principalmente por la provincia.

En la ocasión, el profesor de Historia y Ciencias Sociales, Jaime Muñoz Mansilla, encargado de la unidad de Patrimonio de la Corporación Municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio de Puerto Natales, entregó una reflexión histórica donde dio a conocer detalles del asentamiento humano en la provincia y como ha sido su desarrollo.

Cabe destacar que en la ceremonia el dúo natalino compuesto por Mariangel y Diego interpretaron dos canciones alusivas a temáticas de la región.