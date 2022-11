Cirugía oncoplástica mamaria: Una alternativa para combatir el cáncer de mamas





Con el propósito de brindar una alternativa a las mujeres que padecen cáncer de mamas, la Dra. Maricel Muñoz, médico cirujano de profesión, tomó la decisión de brindar sus servicios y vasta experiencia en Magallanes, región en donde, por razones familiares, conoce de la gran necesidad que tienen las pacientes de optar a tratamientos oncológicos y estéticos a la hora de enfrentar una eventual reconstrucción de la mama operada. La doctora Muñoz es especialista en cirugía oncoplástica mamaria y cirugía estética, y se incorporará al equipo de profesionales de Clínica Imet a fines del mes de noviembre.



¿Qué es la cirugía oncoplástica?

La cirugía oncoplástica es la rama de la cirugía oncológica donde se une la cirugía mamaria y la cirugía plástica para otorgar a la paciente con cáncer de mama la extracción del tumor y la reconstrucción de la mama operada y de la mama contralateral para lograr la simetría perdida.



¿Quiénes pueden someter a una cirugía oncoplástica y en qué casos resulta recomendable?

En general, las pacientes candidatas son aquellas que a la vez son candidatas a cirugía parcial de la mama (no se extirpa la mama completamente) y, por su parte, las pacientes que son sometidas a cirugía total de la mama, pueden ser candidatas a dichos procedimientos en su etapa de reconstrucción.



¿Cuánto demora una cirugía oncoplástica y cuáles son los plazos de recuperación?

La cirugía en tiempo quirúrgico depende de la anatomía de la paciente y del tumor.

En general fluctúa entre 2,5 a 6 horas.



¿Cómo puede afectar a nivel psicológico una cirugía de este tipo?

La verdad, el proceso del padecer un cáncer de mama es una etapa muy difícil para toda mujer que la vive, por lo tanto, debe tener un apoyo idealmente de su entorno familiar sólido. Uno de los objetivos de cirugía oncoplástica es que la cirugía respectiva y la correctiva se hagan en un mismo tiempo, con el fin de minimizar las secuelas anatómicas que son parte importante de la afección psicológica de la mujer.



¿Por qué decidió brindar este servicio médico en Punta Arenas?

Todo comenzó en una conversación familiar acerca de lo que hago como cirujano. Mi familia ha vivido toda su vida en Punta Arenas y me comentó acerca de la escasez de la especialidad en la zona, motivo que me llevó a poder traer mis servicios, ya que es muy importante para mí poder entregar mis conocimientos a las mujeres con cáncer de mama independiente de la región donde se encuentren.