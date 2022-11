Delegación comercial de Países Bajos visitó Magallanes para promover un corredor de Hidrógeno Verde entre Chile y Europa

Más buenas noticias para el Hidrógeno en Chile Mientras en Chile se vivía esta misión para impulsar el desarrollo del Hidrógeno en Chile, una noticia clave ocurría en Sharm el-Sheij (Egipto). En el marco de la COP 27, el BID y el Banco Mundial impulsaron planes de hidrógeno verde para el país. Según señala el diario nacional El Mercurio1, el vicepresidente de Corfo, José Miguel Benavente, y el director global de Energía e Industrias Extractivas del Banco Mundial, Demetrios Papathanasiou, firmaron un acuerdo denominado ‘Proyecto de Facilidad de Hidrógeno Verde para apoyar un Desarrollo Económico Verde, Resiliente e Inclusivo’, el cual considera préstamos de más de US$ 700 millones. En una primera etapa el Banco Mundial permitirá acceder a un préstamo por un total de US$ 150 millones en 2023, y por US$ 200 millones en una segunda etapa, con el propósito de contribuir al desarrollo de la industria del hidrógeno verde (H2V) en Chile. En el caso del acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se entregará un financiamiento mediante un préstamo de inversión basado en resultados por un monto de financiamiento del BID de hasta US$ 400 millones.