En Mónaco y Francia se especializa investigadora de IFOP

La Dra. Jurleys Vellojin Furnieles, participó en dos cursos de especialización; uno en Mónaco sobre “Estresores múltiples y acidificación del océano”, ellase refirió a la actividad “los contenidos y las capacidades que se difundieron, se consideran relevantes y estratégicos para las líneas de trabajo e investigación que se desarrollan y se implementan actualmente en nuestra institución relacionados con el cambio climático y las medidas de adaptación y mitigación. Los principales beneficios de involucrarse en este curso fueron adquirir nuevos conocimientos sobre conceptos claves relacionados con la acidificación de los océanos y múltiples estresores, adquirir conocimientos actualizados sobre los protocolos de monitoreo y medición de variables físico-químicas del agua de mar y experimentos relevantes en laboratorio y campo por expertos con una larga trayectoria en esta área”.

El otro curso se realizó en Barcelonette, Francia, titulado “Formación en modelación numérica hidrodinámica con el código CROCO ocean” Jurleys comentó “Consistió en una actividad teórico y trabajo práctico que me entregó los conocimientos para poder comenzar a construir su propia configuración del modelo Croco (Coastal and Regional Ocean COmmunity model) en su área de interés. El contenido del curso fue relevante porque me permitió adquirir nuevos conocimientos actualizados relacionado con las herramientas que contiene el modelo CROCO, los cuales serán de gran ayuda para las actividades relacionadas con uno de los objetivos de mi trabajo que es el análisis e interpretación de los resultados del Modelo biogeoquímico CROCO-PISCES (Pelagic Interactive Scheme for Carbon and Ecosystem Studies) que se encuentra en desarrollo para Norte de la Patagonia por el equipo de modelación de IFOP Castro. Se debe resaltar la importancia de la realización de este tipo de curso para seguir avanzando en el conocimiento de la modelación numérica de los océanos considerando que son potenciales herramientas para el avance de conocimiento científico necesario para la toma de decisiones frente a contingencias ambientales (i.e., zonas anóxicas o floraciones de algas nocivas)”.

Jurleys Vellojin Furnieles, es Profesional en Acuicultura de la Universidad de Córdoba, Colombia y Doctora en Ciencias de Acuicultura de la Universidad Austral de Chile; Sus áreas de interés son la Dinámica biogeoquímica de los sistemas costeros marinos y la respuesta de organismos marinos a estresores asociados con el cambio climático. Vinculada al grupo de oceanografía observacional y modelación del IFOP de Castro.